Magione, incendio nella discarica di Borgo Giglione

Nella giornata di ieri, 9 luglio, a partire dalle ore 17:00 circa, il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia è stato impegnato in località Borgo Giglione, nel Comune di Magione, a causa di un incendio che ha interessato i rifiuti conferiti nella locale discarica.

Sul posto è intervenuta la partenza della Sede Centrale di Perugia, supportata dal Funzionario VVF di guardia per il coordinamento delle operazioni. In ausilio alle squadre della centrale ha operato la partenza del Distaccamento Volontario di Castiglione del Lago. Nel corso dell’intervento è stata inoltre inviata la terza partenza della Sede Centrale, con autobotte, ulteriore personale e carro schiuma, a supporto delle operazioni di spegnimento. Per i rilievi tecnici e il monitoraggio dello scenario è intervenuto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse definitivamente alle ore 01:00 circa della scorsa notte. La durata dell’intervento è stata determinata dalla natura prettamente covante della combustione, una tipologia di rogo che richiede accurate e prolungate opere di smassamento del materiale interessato. I lavori sono stati portati a termine in piena sicurezza, escludendo la presenza di rischi o pericoli aggiuntivi per l’area o per il personale operante.

L’azione di contenimento è stata eseguita in stretta sinergia con il personale e i mezzi meccanici dell’impianto stesso, permettendo di azzerare i rischi di propagazione. Al termine dell’intervento è stato constatato che le fiamme non hanno provocato danni strutturali o funzionali alle installazioni tecnologiche del sito.

Per quanto di propria competenza e a tutela dell’ambiente, sul luogo dell’evento hanno operato anche i tecnici di ARPA Umbria. Nei prossimi giorni, sotto la supervisione di personale tecnico qualificato e responsabile, verranno avviate le verifiche necessarie alla pianificazione degli interventi di ripristino e alla corretta gestione dei materiali residui.