Magione e Perugia, doppia emergenza tra incendio e maltempo

Bonifica in corso dopo il vasto incendio boschivo, mentre il maltempo provoca decine di interventi nel capoluogo

Prosegue l’intenso impegno dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia, attualmente operativi su due distinti fronti emergenziali nel territorio provinciale.

Incendio boschivo di Magione – Fase di bonifica e stima danni

Per quanto riguarda l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio nel comune di Magione, la situazione è attualmente in fase di bonifica. Da una prima valutazione speditiva, la superficie interessata dalle fiamme risulta essere di circa 17 ettari.

Relativamente ai mezzi aerei impiegati:

• I Canadair CAN 08 e CAN 10 stanno effettuando il rientro in sede.

• L’elicottero LIMA 02 rimane operativo sul posto per supportare il completamento delle operazioni di bonifica.

• L’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo ha ultimato il proprio intervento ed è rientrato in sede alle ore 17:20.

• L’elicottero regionale si trova al momento in fase di rifornimento; la necessità di un suo eventuale rientro in zona di intervento per le successive fasi di bonifica sarà valutata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

A seguito del violento nubifragio che ha colpito il capoluogo, la partenza ordinaria della Centrale di Perugia è stata dirottata sul territorio comunale per far fronte all’emergenza maltempo.

Sul fronte dell’incendio a Magione rimangono pertanto operative le seguenti forze:

• 1 Squadra AIB della Centrale di Perugia;

• 1 Auto-Botte Pompieristica (ABP) della Centrale;

• 2 Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS 1 e DOS 2);

• Squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve;

• Squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione del Lago;

• 2 Squadre AFOR.

Maltempo a Perugia – Bomba d’aria e pioggia nel capoluogo

A partire dalle ore 17:30 circa, una violenta bomba d’acqua e un’improvvisa tromba d’aria accompagnata da grandine si sono abbattute sulla città di Perugia, interessando in particolar modo i quartieri di Cortonese, San Sisto, Ponte della Pietra e Prepo. Il forte vento ha provocato la caduta di numerose piante di alto fusto, alcune delle quali sono precipitate su autovetture in sosta. Non si registrano persone coinvolte né feriti, ma solo ingenti danni materiali.

Le squadre dei Vigili del Fuoco ricollocate e dedicate al maltempo, supportate da autoscale e mezzi speciali, sono attualmente impegnate in numerosi interventi per la rimozione degli alberi caduti, il taglio delle piante pericolanti e il ripristino della viabilità e della sicurezza pubblica.

Le operazioni sul doppio fronte proseguiranno fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza.