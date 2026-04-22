Magione, due fratelli cacciatori folgorati: tragedia a La Goga nella notte

Inutili i soccorsi: i due giovani sono rimasti uccisi da una scarica di 20.000 volt mentre tentavano di recuperare un richiamo dai cavi elettrici

Nella serata di ieri, 21 aprile 2026, intorno alle ore 23:30, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia è intervenuta in località La Goga, per un drammatico incidente che è costato la vita a due giovani cacciatori.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 Volt), situati a un’altezza di circa 10 metri. Utilizzando un palo metallico, avrebbero urtato i cavi, venendo fulminati da una scarica elettrica sviluppatasi tramite arco voltaico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito, dichiarando infine il decesso dei due cacciatori.

I Vigili del Fuoco, dopo aver collaborato con il personale sanitario, hanno provveduto al recupero dei corpi, che giacevano in un’area non accessibile ai normali mezzi di soccorso, e alla loro consegna al personale necroforo.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.