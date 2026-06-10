Magione celebra le Feste Giubilari del Santissimo Crocifisso

celebrazioni religiose, spettacoli e iniziative per la settima edizione dell’evento che si rinnova ogni 25 anni

Magione in festa fino a domenica 14 giugno per le Feste Giubilari del Santissimo Crocifisso. Un evento che ogni 25 anni rinnova il legame tra fede, storia e vita di comunità.

La manifestazione si svolge presso la Chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore di Magione, ed è giunta alla sua settima edizione. La prima edizione risale al lontano 1812, per poi ripetersi nel 1816, 1890, 1921, 1951, 1976, 2001, 2026 (il susseguirsi delle guerre del XIX secolo non permise di rispettare una regolare cadenza).

L’attuale edizione prevede una settimana ricca di celebrazioni religiose, che riuniscono le comunità parrocchiali del territorio, con l’aggiunta di importanti momenti ricreativi di aggregazione, tra musica, spettacoli teatrali, mostre tematiche e iniziative dedicate a tutte le età, con la possibilità di cenare tutte le sere presso i Giardini Pubblici adiacenti la chiesa, grazie alla collaborazione con la Proloco di Magione.

Il giubileo magionese si è aperto con la santa messa e solenne processione del Santissimo Crocifisso, che domenica 7 giugno ha percorso 4 chilometri accompagnata da oltre mille persone.

“Una grande emozione vedere tanti fedeli accorsi per questa importante celebrazione”, ha commentato il parroco di Magione Don Engjell Pitaqi alla funzione presieduta all’Arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis. Presenti tanti fedeli, accorsi dalle parrocchie di Mugnano, Agello, San Savino, Casenuove, Montemelino/Montesperello, Villa/Soccorso/Antria, Castel Rigone, Colpiccione e San Feliciano/Monte del Lago/Torricella. Così come anche i rappresentanti delle amministrazioni locali, le forze dell’ordine e tante associazioni di volontariato del territorio.

“Con le Feste Giubilari del SS. Crocifisso – sono le parole del sindaco Massimo Lagetti – Magione vivrà giorni di spiritualità, condivisione e partecipazione nel segno di una tradizione che, rinnovandosi ogni venticinque anni, rappresenta uno dei momenti più significativi di fede e di coesione sociale per la nostra comunità. E quest’anno la celebrazione assume un significato ancora più profondo perché si inserisce nell’Anno Francescano, dedicato all’Ottocentenario dalla morte di San Francesco”.

“È un bellissimo momento di festa per Magione, un evento per la cui realizzazione abbiamo lavorato oltre due anni” aggiungono Francesco Grilli e Sergio Brozzi, del Comitato organizzatore delle Feste Giubilari. “Una manifestazione che si può vivere poche volte nella vita a cui siamo orgogliosi di aver contribuito. Un sentito grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile non solo questa grande celebrazione, ma anche gli importanti interventi di valorizzazione della Chiesa, dell’Oratorio e dell’Ortone, patrimonio della nostra comunità”.

E proprio in occasione di questa importante ricorrenza il Comune ha provveduto a completare i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici del capoluogo.

Un intervento che restituisce alla cittadinanza uno spazio più curato, accogliente e fruibile.

Completati anche i lavori in Via Garibaldi, con il rifacimento del manto stradale e il rinnovo della segnaletica verticale e orizzontale. “Questo intervento – riferisce Lagetti – rappresenta l’avvio di una più ampia programmazione dedicata alla manutenzione e alla riqualificazione delle strade del territorio comunale, con l’obiettivo di intervenire progressivamente nelle aree che presentano maggiori necessità”.

La festa prosegue fino a domenica 14 giugno, con un ricco programma consultabile sulla pagina Facebook ufficiale delle “Feste Giubilari del SS. Crocifisso – Magione”