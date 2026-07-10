“Magica Narni”, giochi, laboratori e natura per i più piccoli

Giochi, laboratori e uscite per bambini dai 3 anni

Laboratori creativi, attività di psicomotricità, laboratori musicali, giochi di gruppo, giochi d’acqua nel giardino del Beata Lucia, letture alla biblioteca comunale. Sono le attività estive per bambini organizzate e gestite dall’Azienda per i servizi alla persona Beata Lucia di Narni, in collaborazione con il Comune.

Le attività, iniziate il 1° luglio scorso e che andranno avanti fino al 4 settembre, sono svolte dal centro estivo “Magica Narni 2026”. Il centro è riservato a bambini e bambine dai 3 anni e si svolgono dalle 8.00 alle 13.00 presso gli spazi della ludoteca e dei giardini del Beata Lucia, prevedendo ogni settimana anche uscite presso il cortile Umberto I, i giardini di San Bernardo e la biblioteca comunale.

Il progetto era stato illustrato l’11 giugno scorso alle famiglie interessate con le quali è stato avviato un dialogo tra famigliari e animatori. “Già nei primi tre giorni di luglio hanno partecipato al primo turno di attività 14 bambini con un età media di 5 anni”, spiegano gli organizzatori. “L’alleanza educativa tra staff di animatori e famiglie, insieme alla vivacità del gruppo di bambini – sottolineano sempre i promotori del centro estivo – rappresenta quel valore aggiunto che consente ai bambini di godere del diritto al gioco in uno spazio magico come il centro cittadino”.

Mercoledì prossimo, 15 luglio, è in programma la visita al borgo di Stifone. “L’atmosfera che si sta respirando al centro estivo Magica Narni 2026 – dichiara il Beata Lucia – è frutto del lavoro di un gruppo di animatrici supportate dai tanti volontari provenienti dall’Istituto Istruzione Superiore Gandhi di Narni Scalo.

È bello sottolineare che l’inno di Magica Narni è subito entrato nei cuori dei bambini che ogni giorno lo cantano a squarcia gola:” il centro della città, il centro estivo ce l’ha, Magica Narni è il suo nome, vieni a giocare con noi!”. La quota di iscrizione settimanale, informa sempre l’istituto – è di 50 euro a bambino o bambina, mentre la quota assicurativa una tantum, valida per l’intero 2026, è di 15.

Il Beata Lucia ricorda che le prenotazioni per ciascuno dei 10 turni in cui è strutturata l’attività del centro devono pervenire la settimana precedente al successivo turno di attività. Ciascun turno viene attivato per un minimo di 10 bambini iscritti. Info e iscrizioni 0744715208, sociale@aspbeatalucia.it