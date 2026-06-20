Lunedì 22 giugno al Barton Park di Perugia Cristiano De André 

Ancora un appuntamento con il filone estivo della stagione Tourné – realizzato in partnership con la Fondazione Barton e inserito nella rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival” 2026 – lunedì 22 giugno al Barton Park di Perugia dove alle 21 si va sulle note di Cristiano De André e del suo “De André canta De André Best of Tour 2026”.

Sul palco prenderà il via un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali, è prodotto e organizzato da Trident Music.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), i vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale” e del “De André Canta De André Best Of Estate”.

Con “De André canta De André Best of Tour 2026” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi) e Ivano Zanotti alla batteria.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma anche abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Info e prevendite sul sito ufficiale www.tourneumbria.it