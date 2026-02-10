L’Umbria alla Bit di Milano con l’obiettivo dei 9 milioni di turisti nel 2026

Sviluppumbria ha allestito un grande stand con postazione immersiva e postazioni B2B per operatori turistici e organizzato numerosi eventi dedicati a sport, benessere e cammini. Inaugurata la partecipazione alla Borsa internazionale del turismo, fino al 12 febbraio

“Il turismo è uno dei motori economici che cresce più in Umbria trascinando con sé molti altri comparti. Per questo ci stiamo lavorando con tutto il nostro impegno. Ne è un esempio il bellissimo stand che abbiamo allestito alla Bit e il ricchissimo programma di appuntamenti e incontri che vi abbiamo organizzato in questi pochi giorni. Lo scorso anno abbiamo sfiorato gli 8 milioni di turisti, ma non ci accontentiamo. Nel 2026, infatti, ricorre l’ottocentenario della morte di san Francesco d’Assisi e questo anniversario attrarrà in Umbria ancora più persone. Nel mese in cui avverrà l’ostensione pubblica straordinaria delle spoglie di Francesco, nella sola città di Assisi sono già confermate 450mila prenotazioni e ne stimiamo almeno 750mila. Numeri incredibili. Ciò ci lascia ben sperare e siamo già al lavoro per cercare di raggiungere l’ambizioso obiettivo dei 9 milioni di turisti”. È quanto ha commentato la presidente della Regione, Stefania Proietti, inaugurando la partecipazione dell’Umbria alla Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano 2026, nella mattinata di martedì 10 febbraio. L’Umbria è infatti presente fino a mercoledì 12 febbraio a Fiera Milano di Rho, alla storica manifestazione internazionale dedicata alla promozione turistica, con un proprio spazio allestito da Sviluppumbria su una superficie di circa 300 metri quadrati, dotato anche di una tecnologica installazione immersiva dedicata agli itinerari che attraversano il territorio regionale, che consente al pubblico di vivere virtualmente questa esperienza. L’Umbria ha infatti scelto di partecipare alla manifestazione, con la collaborazione di Sport & Salute Spa, focalizzandosi su benessere, sport, spiritualità ed esperienze outdoor come chiavi contemporanee di lettura del territorio, proponendo in due giorni dieci specifici panel su questi temi. Una strategia che intende mettere a sistema turismo lento, cammini, grandi eventi sportivi e innovazione digitale, facendo dell’Umbria una destinazione di riferimento per un modello di sviluppo turistico sostenibile, accessibile e orientato alla qualità dell’esperienza.

Oltre alla presidente Proietti, alla giornata inaugurale erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al turismo e allo sport, Simona Meloni, l’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci, il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, il direttore Sport nei territori di Sport e Salute, Lorenzo Marzoli. il segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria, Federico Sisti, rappresentanti dei Comuni umbri e delle associazioni di categoria, oltre a una ventina di operatori turistici, rappresentativi dell’intera filiera dell’ospitalità, a cui sono state messe a disposizione altrettante postazioni per incontri B2B (business to business) con omologhi di tutto il mondo. Numerosi anche gli ospiti di rilievo che sono intervenuti agli eventi organizzati dalla Regione Umbria nella prima giornata della Bit tra cui il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il campione olimpico e mondiale di nuoto Massimiliano Rosolino e campione olimpico e mondiale di marcia Maurizio Damilano. A condurre e coordinare i panel il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo.

“L’Umbria – ha dichiarato l’assessore Meloni – vuole diventare un laboratorio nazionale del turismo lento, dove spiritualità, natura e mobilità dolce si incontrano, riprendendo un’antica vocazione, ma guardando alla contemporaneità. Alla Bit in particolare, abbiamo voluto raccontare le opportunità che offriamo di cicloturismo e turismo lento, cercando di rendere protagonista anche il turista slow che, come abbiamo visto dai dati, è quello che si ferma di più, che spende di più e che è alla ricerca anche di quell’autenticità e genuinità che oggi l’Umbria è in grado di raccontare. I numeri estremamente positivi che abbiamo raggiunto nel 2025 ci confermano che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”.

“A poche ore dall’inaugurazione – ha rilevato l’amministratore unico di Sviluppumbria, Ferrucci –, guardando anche l’affluenza e la partecipazione del pubblico, posso già dire che i risultati sono ottimi. Abbiamo allestito uno stand che, anche comparativamente alle altre regioni, si distingue per originalità, bellezza e capacità attrattiva. Inoltre, la presenza delle postazioni del pool di operatori turistici forma una corona attorno al nostro stand, che fortifica l’attrattività dell’Umbria”. In merito all’innovativa postazione immersiva dedicata ai cammini umbri, intitolata

‘I cammini del benessere’, così ha illustrato questa novità Ferrucci: “Ormai si può immaginare di camminare in Umbria anche usando la tecnologia. Ma ovviamente l’invito è a venirla a percorrere nella realtà e non solo in modo virtuale”. Realizzato con il contributo attivo di Sport e Salute, l’allestimento consiste in un cubo, all’interno del quale vengono proiettate immagini in movimento di sentieri, borghi, eremi e aree boschive, offrendo al visitatore l’esperienza di una totale immersione nello spazio del cammino. Potendo anche utilizzare il supporto di tapis roulant e cyclette Riprese in soggettiva, suoni della natura e una colonna musicale evocativa restituiscono in modo realistico il movimento come pratica di benessere fisico, mentale e spirituale.