Luca Bizzarri Al Teatro degli Illuminati di Città di Castello

una commedia tutta al maschile, in cui le donne del titolo non ci sono fisicamente, ma invadono comunque la scena

Per l’ultimo appuntamento con la Stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati con il TSU arriva a Città di Castello Luca Bizzarri, domenica 10 maggio alle ore 20.45. L’assessore alla Cultura Michela Botteghi: “Chiudiamo una Stagione che ci ha regalato grandi momenti di teatro, grandi interpreti e il Teatro sempre pieno di cittadini e studenti”.

A chiudere la Stagione sarà lo spettacolo Le nostre donne dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous. Gli attori Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, diretti da Alberto Giusta, portano in scena una commedia comica e intelligente, magistralmente dosata in perfetto stile francese: raffinata e dissacrante, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne del titolo non ci sono fisicamente, ma invadono comunque la scena: amate, odiate, rimpiante, assenze materializzate dai discorsi dei loro uomini in crisi.

Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni. Un’amicizia vera, inossidabile e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po’ meno. Una sera, i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simon arriverà con quasi un’ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. La partita di poker non avrà mai inizio e noi assisteremo a una serie di scontri verbali che potrebbero portare a una rottura definitiva della loro consolidata amicizia. E le donne saranno le assolute protagoniste di tutti i conflitti che si creeranno. Le nostre donne è una commedia francese dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous (ha vinto il Molière come miglior autore francofono nel 2010 per L’Illusione Coniugale) in cui si sono cimentati i mostri sacri del cinema e del teatro d’oltralpe: dopo il grande successo al Theatre de Paris con Jean Reno e Daniel Auteuil in scena, lo stesso co-protagonista e regista Richard Berry ha realizzato nel 2015 il film omonimo Nos femmes con lo stesso Auteuil.

La replica è sold-out

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