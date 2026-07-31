Lo spettacolo delle mongolfiere verso il colle apre la tappa dell’Umbria Balloon Festival a Todi

Il 2 agosto in Piazza del popolo mongolfiera in notturna, musica e degustazioni. Voli liberi ancora sabato e domenica alle 5.30 dall’Aviosuperficie di Pantalla e da Pontenaia

Prima giornata di decolli e di voli in mongolfiera venerdì 31 luglio a Todi, protagonista fino a domenica dell’Umbria Balloon Festival, l’evento regionale organizzato da BilBenefit e Aeroclub Trasimeno che punta a fare dell’Umbria la capitale italiana per questo tipo di esperienza turistica. Tra le tappe non poteva dunque mancare Todi, che è stata l’antesignana di questo tipo di manifestazioni fin dalla fine degli anni Ottanta. A suo favore giocano un contesto ambientale e paesaggistico di rara bellezza e la fama di “città più vivibile del mondo” che si sposa a meraviglia con una modalità di fruizione del territorio lento, silenzioso, sostenibile che questa manifestazione promuove.

Una ventina gli equipaggi che si sono alzati dall’aviosuperficie di Pantalla con il vento a spingere gli aerostati verso il colle sul quale è arroccato il centro storico tuderte. Tanti i curiosi che hanno voluto assistere allo spettacolo andato in scena all’alba, con numerosi turisti prenotati che sono saliti a bordo per vivere l’insolita avventura.

Gli equipaggi, agli ordini della direttrice della manifestazione Donatella Ricci, designata dall’Aero Club d’Italia, ente pubblico che patrocina l’Umbria Balloon Festival, insieme alla Regione Umbria e a numerosi Comuni aderenti. Laureata in astrofisica, ha svolto attività di ricerca anche presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, prima di maturare una lunga esperienza manageriale nel settore aerospaziale e della difesa, ricoprendo incarichi di responsabilità in aziende quali Telespazio e Leonardo.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita di questa prima edizione in termini di partecipazione, con equipaggi provenienti da Italia, Sudafrica, Croazia, Svezia, Spagna e Regno Unito. Tra i partecipanti figura anche Josep Maria Lladó, ingegnere aeronautico, pilota e fondatore di Ultramagic, una delle principali aziende mondiali costruttrici di mongolfiere. Fondata nel 1980 in Catalogna, Ultramagic è oggi tra i marchi di riferimento del settore a livello internazionale e le sue mongolfiere volano nei principali eventi aerostatici del mondo.

Luca Briziarelli, promotore di Umbria Balloon Festival, oltre a tracciare un primo positivo bilancio ha annunciato che la prossima edizione sarà presentata in ottobre al TTG di Rimini, con il programma completo delle località coinvolte e delle iniziative collaterali a terra per la promozione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche locali. Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, quale padrone di casa, ha sottolineato come l’evento mongolfieristico completi alla perfezione l’offerta turistica di Todi, valorizzando la sua dimensione non soltanto storica, artistica e culturale ma anche ambientale e naturalistica che proprio di recente ha portato alla conferma del riconoscimento di ‘Spighe Verdi’, titolo analogo alle ‘bandiere blu’ ma nel caso specifico assegnato alle realtà rurali.

Umbria Balloon Festival prosegue sabato 1 e domenica 2 agosto, sempre a Todi, con decolli alle 5.30 dall’aviosuperficie di Pantalla o del campo di volo di Pontenaia. Gran finale, domenica sera, in piazza del Popolo, in centro storico, con mongolfiera in notturna, concerto musicale e degustazione gratuita di vini locali.