L’Itts ‘Alessandro Volta’ di Perugia tra le eccellenze nazionali della filiera 4+2

Premiato a Firenze, nel corso della fiera Didacta Italia, per l’innovazione nella formazione tecnico‑professionale

Nel cuore della più importante fiera italiana dedicata all’innovazione scolastica, Didacta Italia, l’Itts ‘Alessandro Volta’ di Perugia è stato premiato tra le 20 filiere tecnologico‑professionali più significative a livello nazionale nell’ambito del modello formativo 4+2.

Il riconoscimento è stato assegnato durante il convegno nazionale ‘4+2. Quando la formazione diventa filiera. Un modello che sta cambiando la scuola italiana’, organizzato da Indire e Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’auditorium di Villa Vittoria, nel palazzo dei Congressi a Firenze.

L’iniziativa nasce da un bando promosso dalla Fondazione per la scuola italiana con il supporto scientifico di Indire, che ha selezionato tra oltre 100 candidature provenienti da tutta Italia le esperienze più innovative nella sperimentazione delle nuove filiere tecnologico‑professionali previste dalla legge numero 121 del 2024.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento – ha dichiarato la dirigente scolastica Fabiana Cruciani – che premia una visione di scuola fortemente innovativa e allo stesso tempo rispettosa della tradizione dell’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Alessandro Volta’ di Perugia. Un premio che è anche e soprattutto un premio per tutto il territorio umbro che ha creduto in questa sfida culturale di connessione profonda tra formazione e lavoro”.

Il percorso sviluppato dall’Itts ‘Volta’ si è distinto per la capacità di costruire una vera filiera educativa capace di collegare in modo strutturale scuola tecnica, Its Academy, università, imprese e territorio. Si tratta di un modello che consente agli studenti di connettere formazione, innovazione tecnologica e mondo del lavoro, riducendo la distanza tra scuola e sistema produttivo e offrendo esperienze concrete di laboratorio, progettazione e collaborazione con le imprese.

“Il modello 4+2 rappresenta una straordinaria opportunità per i nostri studenti – ha aggiunto la dirigente Cruciani –. Permette di sviluppare competenze tecnologiche avanzate e di entrare in contatto fin da subito con le realtà produttive più innovative. Un’innovazione che partirà dagli ambienti di apprendimento, che nasceranno dai nuovi laboratori professionalizzati del Campus Volta Tech Hub che vedrà la luce nel prossimo autunno”.

Il sistema 4+2 rappresenta una trasformazione importante per la scuola tecnica italiana. Il percorso prevede il conseguimento del diploma in quattro anni e la prosecuzione in due anni negli Its Academy, percorsi altamente professionalizzanti che permettono agli studenti di acquisire competenze tecnologiche avanzate e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi universitari. In questo scenario gli istituti tecnici diventano veri hub di innovazione, capaci di integrare didattica laboratoriale, tecnologie avanzate e partnership con le imprese.