Lions Perugia promuove raccolta alimentare educativa a Collestrada

L’evento, in programma dalle ore 9 alle 14, è organizzato in collaborazione con dei partner di eccellenza

Collestrada (Perugia), 12 marzo 2026 – Il Lions Club Perugia Aild Aldo Villani – in collaborazione con Aild (Associazione italiana Lions per il diabete) Ets, l’ordine di Malta-Delegazione Umbria, il Centro commerciale Collestrada e Dally Therapeutic – è promotore di un evento di alto valore sociale: una “Raccolta alimentare educativa”, che si terrà sabato 14 marzo dalle ore 9 alle ore 14 presso il Centro commerciale Collestrada.

La scelta di svolgere l’iniziativa all’interno del Centro commerciale Collestrada non è casuale: la struttura, da sempre attenta alle esigenze del territorio, conferma la propria sensibilità nel sostenere progetti dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere della comunità. La sua posizione strategica e la forte affluenza ne fanno un luogo ideale per raggiungere un pubblico ampio e favorire una partecipazione consapevole.

L’evento non sarà una raccolta alimentare tradizionale, ma un’iniziativa educativa volta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana e sulla prevenzione del diabete. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, potranno contribuire raccogliendo generi alimentari a basso indice glicemico, indicati in una apposita nota e, contestualmente, ricevere informazioni su stili di vita salutari. I prodotti raccolti saranno inscatolati e, tramite i volontari dell’ordine di Malta-Delegazione Umbria, consegnati a famiglie bisognose. Questo processo permetterà ai Soci del Club di educare le persone sui corretti stili di vita, affrontando in modo concreto le necessità alimentari e, allo stesso tempo, anche in questo caso, seguire la missione del “We serve”, che accompagna le azioni dei Lions.

Inoltre, sarà possibile, per chi lo vorrà, effettuare, in un apposito spazio, il test della glicemia e ricevere gli opportuni consigli. Il test verrà effettuato tramite una App, la Mydiab Aild, una piattaforma digitale per lo screening rapido e la valutazione del rischio diabete, attraverso l’utilizzo di un questionario validato Findrisk. Questa App è stata messa a punto da una startup innovativa, la Dally Theraeutics.