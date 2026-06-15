Lions Club Perugia Host, 70 anni al servizio della comunità

Alla Sala dei Notari la festa per i 70 anni del club, tra ricordi, progetti e attenzione ai bisogni del territorio



Uno dei club più longevi e rilevanti del Distretto 108L, profondamente radicato nel tessuto sociale, culturale e solidale del territorio perugino ha celebrato i suoi 70 anni di attività, 1956-2026, sabato 13 giugno presso la Sala dei Notari.

“Settant’anni di storia che non sono solo un traguardo da celebrare, ma diventano un nuovo punto di partenza. Settant’anni con lo stesso identico impegno di sempre: mettere l’uomo al centro e continuare a credere fermamente che ogni piccolo passo compiuto verso qualcuno sia già una forma di futuro. E poi l’idea più semplice e più potente, camminare verso. Andare incontro, accorciare le distanze, trasformare l’empatia in un gesto concreto. Perché prendersi cura non significa fermarsi, ma muoversi verso l’altro – ha detto il Presidente Lino Le Voci”.

Dopo il profondo e sentito intervento del Governatore del Distretto 108L, la dottoressa Graziella Puddu Loddo, l’evento celebrativo si è articolato attraverso un intenso programma di interventi, focalizzati sui temi più caldi della società moderna e sul consolidamento delle storiche partnership nate e cresciute nel tessuto locale.

Salutando le autorità civili, religiose e lionistiche, che hanno testimoniato lo stretto legame tra il Club e le istituzioni del territorio, il Presidente del Lions Club Perugia Host, Lino Le Voci, ha ripercorso i sette decenni di storia, i successi e i valori che hanno guidato l’azione del club dal 1956 a oggi. La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha mandato un testo con i saluti, non potendo essere presente, importanti e significative le parole del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Prof. Massimiliano Marianelli, dell’Assessore allo sport e mobilità Avv. Pierluigi Vossi.

A seguire una delle grandi sfide demografiche ed etiche del nostro tempo con la presentazione del Tema di Studio Nazionale. La professoressa Ketty Savino (coordinatore del Distretto 108L) ha curato la relazione dal titolo: “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani”. Un momento cruciale per riflettere su come la silver economy, l’invecchiamento attivo e la cura della persona stiano ridefinendo le nostre comunità.

In questi sette decenni, il Perugia Host ha tradotto lo spirito lionistico in azioni tangibili sul territorio attraverso con interventi dedicati alle sinergie locali e alla solidarietà concreta. Esponenti di spicco del mondo civile, educativo e del terzo settore hanno portato la loro testimonianza sul valore del fare rete, la Prof.ssa Simona Zoncheddu Dirigente scolastico, con il focus sul mondo della scuola e sui giovani. L’Avv. Francesca Di Maolo Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, che ha ricordato i bisogni e la quotidianità nella cura terapeutica dei più fragili. La Dott.ssa Silvia Silvia Bagnarelli che ha portato i saluti di Don Marco Briziarelli, Direttore della Caritas diocesana di Perugia e Città della Pieve sottolineando che la povertà è in crescita, che ci sono tante povertà e c’è sempre più bisogno di questi forti legami.

Questo settantesimo ribadisce che la vera forza del Club risiede nella capacità di non isolarsi, ma di “muoversi verso” i bisogni della comunità. Il Governatore del Distretto 108L, la dottoressa Graziella Puddu Loddo complimentandosi, con le conclusioni istituzionali della mattinata ha proiettato l’azione del Club verso le prossime sfide distrettuali e globali.

Un grazie a tutti i Governatori, i Presidenti dei patti di Amicizia e Gemellaggi presenti, al Presidente del Lions Club Castrovillari Francesco Alberti, Alessandra Candela Presidente Past Presidente del Termoli Host, al segretario del Lions Club Rimini Host Daniele Bacchi. Ai tantissimi Presidenti e Past Presidenti dei Club umbri e non solo, a tutti gli officers’s multidistrettuali, distrettuali e di club, agli insigniti Melvin Jones Fellow presenti. Si è chiusa la mattinata con un brindisi grazie all’associazione “La Brigata Indipendente” perché insieme si abbattono muri e si costruiscono ponti.