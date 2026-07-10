Linea Foligno-Terontola, stop ai treni per i lavori

Interventi di ammodernamento della linea e della stazione di Perugia

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), sulla linea Foligno-Terontola e nella stazione di Perugia. Per consentire la piena operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà interrotta sulle tratte Perugia Ponte San Giovanni-Terontola dal 14 luglio al 24 agosto; Perugia-Terontola dal 14 luglio al 6 settembre per accessibilità stazione di Perugia.

Le principali attività :

Attività di manutenzione e ammodernamento nelle gallerie Magione, Passignano e Monte Gualandro;

attività di manutenzione straordinaria della Trazione Elettrica;

attrezzaggio con il sistema tecnologico avanzato di sicurezza PAI-PL (Protezione Automatica Integrativa dei Passaggi a Livello) per alcuni passaggi a livello;

interventi di miglioramento accessibilità nella stazione di Perugia con la realizzazione delle opere necessarie alla installazione degli ascensori in atrio e sui marciapiedi 2 e 3; adeguamento marciapiedi alla normativa in vigore con innalzamento del marciapiede 2 per consentire l’incarrozzamento a raso dei viaggiatori; realizzazione di una nuova pensilina sulla stessa banchina.

I benefici:

ammodernamento e potenziamento tecnologico della rete;

innalzamento standard regolarità della circolazione;

miglioramento in termini di affidabilità e prestazioni della linea;

miglioramento accessibilità nella stazione di Perugia.

Gli orari aggiornati sono disponibili sui canali ufficiali e sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.