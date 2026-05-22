Libri al Centro a Umbertide, letture, laboratori e passeggiate per famiglie

È tornata oggi, venerdì 22 maggio, e proseguirà domani sabato 23 maggio, “Libri al Centro”, l’iniziativa dedicata alla letteratura per l’infanzia organizzata dall’Associazione Genitori Insieme per…, giunta alla sua terza edizione con il patrocinio del Comune di Umbertide e la collaborazione della Cooperativa Asad e della Libreria Alibù.

Per due giorni Piazza Fortebracci e il centro storico di Umbertide diventano il cuore di letture animate, laboratori, presentazioni di libri e passeggiate alla scoperta dei segreti della città, in un appuntamento pensato per coinvolgere bambini, genitori e tutta la comunità.

Ad aprire il programma, oggi alle ore 17, sono stati i laboratori e le letture curate dall’Associazione Genitori Insieme per…, seguiti dall’incontro “Oltre il margine – Dialoghi tra generazioni”, dedicato al tema dell’adolescenza a partire dal libro della giovanissima scrittrice Lois Turner.

All’iniziativa sono intervenuti il Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, che ha portato il saluto istituzionale del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore alle Politiche Sociali Lara Goracci e il presidente dell’Associazione Genitori Insieme per… e pedagogista Aldo Manuali.

“Come Amministrazione comunale stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti possibili a sostegno dei ragazzi e delle famiglie – ha sottolineato l’Assessore Lara Goracci –. In un’epoca segnata dalle criticità legate ai social, cultura, lettura e confronto diventano fondamentali. Per questo voglio ringraziare l’Associazione Genitori Insieme per… per l’impegno straordinario che porta avanti ogni giorno e complimentarmi con Lois Turner, capace di trasformare la creatività e la fantasia in un messaggio positivo per tanti giovani”.

Domani, sabato 23 maggio, spazio ai laboratori organizzati dalla Cooperativa Asad e dalla Libreria Alibù, alle letture curate dall’Associazione Genitori Insieme per… e al laboratorio dedicato ai genitori “Leggere è un gioco da ragazzi…e da genitori”, tenuto da Aldo Manuali.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, si terrà inoltre “Leggendo il centro storico”, una passeggiata per famiglie con partenza da piazza San Francesco alla scoperta dei segreti di Umbertide. L’iniziativa si concluderà in piazza Fortebracci con un laboratorio finale che vedrà i bambini protagonisti della costruzione di un vero e proprio “libro a cielo aperto”.

“Promuovere una festa della letteratura per l’infanzia che coinvolga l’intera cittadinanza significa trasformare la lettura da atto privato e solitario a momento collettivo, festoso e identitario per una comunità – ha dichiarato il presidente Aldo Manuali – Non si tratta di una fiera del libro ma di dare vita ad un progetto culturale e sociale in cui la città stessa si mette al servizio dei suoi cittadini più giovani. Due saranno le principali novità di quest’anno, un laboratorio di lettura dedicato ai genitori e una passeggiata alla scoperta dei segreti del centro storico di Umbertide. Sarà dunque una vera e propria festa per i bambini e le loro famiglie, – conclude Manuali – all’insegna delle parole, della fantasia e della condivisione”.