L’Eremo di Monte Corona apre le sue porte ai visitatori

Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 torna l’attesa iniziativa “Porte Aperte” all’Eremo di Monte Corona, un appuntamento ormai molto amato e partecipato che, dopo il successo delle ultime edizioni, rinnova anche quest’anno l’invito a cittadini, famiglie, visitatori e amici provenienti da tutta la regione a vivere un’esperienza autentica di incontro, spiritualità e comunità.

L’iniziativa, sostenuta e patrocinata dal Comune di Umbertide, nasce dalla volontà dei fratelli dell’Eremo di aprire le porte del Monastero per permettere a tutti di conoscere più da vicino la Comunità monastica, condividere momenti di riflessione e approfondire la propria vita spirituale in uno dei luoghi più suggestivi e identitari del nostro territorio.

Un percorso reso possibile grazie al prezioso sostegno del gruppo di Amici dell’Eremo, che da quattro anni accompagna l’organizzazione della giornata contribuendo a costruire un importante cammino di amicizia, condivisione e partecipazione alla vita della comunità locale.

Durante le due giornate sarà possibile partecipare agli incontri con i monaci, scoprire la Parola di Dio, le icone, la cella di un monaco e le cappelle recentemente restaurate.

Questo il programma:

▪️ Sabato 13 giugno – pomeriggio

Partenza dalla Badia di Monte Corona con navetta alle ore 15.00 (costo A/R navetta 8 euro), incontri con i monaci, Santa Messa prefestiva alle 17.30, piccolo rinfresco e rientro alle 19.00.

▪️ Domenica 14 giugno – mattina

Partenza dalla Badia di Monte Corona con navetta alle ore 8.30 (costo A/R navetta 8 euro), incontri con i monaci, Santa Messa alle 11.00, piccolo rinfresco e rientro alle 12.30.

▪️ Domenica 14 giugno – pomeriggio

Partenza dalla Badia di Monte Corona con navetta alle ore 15.00 (costo A/R navetta 8 euro), incontri con i monaci, Vespri alle 17.30, piccolo rinfresco e rientro alle 19.00.

Per motivi organizzativi e per l’assenza di parcheggi, non sarà consentito salire con mezzi propri: l’accesso avverrà esclusivamente tramite navetta o a piedi, sempre su prenotazione. I posti sono limitati.

Prenotazioni: Cristina – 353 3678293 (dalle 8.00 alle 20.00)

Info:

https://www.bethleem.org/monastere/monastero-dellassunta-incoronata/#artisanat

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore dell’incontro, della spiritualità e del legame con uno dei luoghi più significativi del nostro territorio, nel segno della collaborazione tra comunità religiosa, cittadini e istituzioni.