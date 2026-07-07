L’Elcom System tra i 1.000 marchi storici del Made in Italy

1.000 Marchi Storici in Italia, appena 9 in Umbria, uno di questi è legato a Todi: è quello della Elcom System fondata sessant’anni fa dalla famiglia Granieri. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per l’azienda e per il territorio, frutto di una rigida selezione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del meglio del patrimonio industriale nazionale.

La definizione di “storico” non si riferisce soltanto alla questione di durata temporale, che pur sussiste e che nel caso della Elcom System, quanto piuttosto a documentati fattori di affidabilità e competitività a livello globale, grazie a prodotti che hanno sostenuto e sostengono lo sviluppo economico, occupazionale e sociale dell’Italia.

Tra le eccellenze svetta appunto la Elcom System della quale viene quindi riconosciuto dal Ministero l’indiscutibile apporto allo sviluppo tecnologico e alla diffusione di sistemi di eccellenza nel comparto della prefabbricazione di tipo industriale, commerciale, residenziale e dei servizi.

Il “Marchio Storico” non è una onorificenza ma un riconoscimento formale dell’alto valore tecnico e culturale, attraverso il quale le aziende hanno dato un importante contributo all’immagine del Made in Italy a livello internazionale, motivo di orgoglio sicuramente anche per la città di Todi.

Nel Rapporto “L’Italia dei 1000 marchi storici di interesse nazionale” pubblicato dal Ministero viene sottolineato come con questa iniziativa si accenda

Grazie alla loro solidità reputazionale ed organizzativa – si legge nel Rapporto ministeriale – le aziende, quali la Elcom System, “contribuiscono alla resilienza delle filiere produttive, alla trasmissione di competenze e alla costruzione di fiducia lungo le rispettive catene di valore”.

“Essere parte di questo straordinario ‘Gold Club’ è una enorme soddisfazione per l’impresa ma ritengo anche per la città, il territorio e i suoi abitanti: è come essere chiamati a far parte delle Frecce Tricolori che rappresentano l’Italia nel mondo”, commenta Giammario Granieri, instancabile propulsore della Elcom System e alla continua ricerca di nuove frontiere sempre più sfidanti.

Dal punto di vista più ampio, il “Marchio Storico” significa certificare che il know-how di un’impresa ha superato la prova del tempo, trasformando l’esperienza in un fattore di stabilità per i clienti, i progettisti e i partner commerciali ma anche per i dipendenti, per le istituzioni e per la comunità locale in generale.

In questo contesto, non da meno è il fatto che nomi come TERMOPARETI® e TERMOCOPERTURE® siano riconosciuti in tutto il mondo per identificare qualsiasi tipologia di pannello coibentato. Un’affermazione di forza per l’azienda ma, di nuovo, ancora una volta, per la città di Todi.

Su queste basi la Elcom System, forte anche di tale esperienza e validazione, prosegue il proprio percorso di crescita con investimenti in ricerca e sviluppo, orientati all’innovazione tecnologica e alla realizzazione di sistemi e soluzioni architettoniche sempre più performanti e orientate all’estetica quali le facciate architettoniche.