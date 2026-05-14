Legge regionale per il Centenario francescano: approvati e finanziati dalla giunta i primi 23 progetti

Perugia, 14 maggio 2026 – La Giunta regionale ha approvato i primi 23 progetti del territorio umbro finanziati per oltre 570 mila euro nell’ambito delle celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Come previsto dalla legge regionale n. 1 del 20 febbraio 2026, le 23 proposte – presentate coinvolgendo 22 Comuni umbri (Gubbio, Amelia, Alviano, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Città di Castello, Costacciaro, Lugnano in Teverina, Nocera Umbra, Spoleto, Guardea, Todi, Gualdo Tadino, Costacciaro, Monteleone di Spoleto, Trevi, Pietralunga, Citerna, Perugia) dai Comuni stessi e da Enti del terzo settore – sono state esaminate dall’Unità di missione, che ne ha verificato la coerenza con le finalità istituzionali previste dalla normativa e la Giunta Regionale nella seduta di ieri ne ha disposto il finanziamento.

Dalla valorizzazione dei cammini francescani ai percorsi in bici e a cavallo, dai libri alla musica, dall’arte alle produzioni cinematografiche ai festival, con pregevole e approfondito riferimento alle fonti, i progetti presentati mirano a riscoprire e attualizzare la figura di San Francesco e i suoi valori, rendendoli vivi e presenti nel territorio regionale, e componendo, comune per comune, un’Umbria che si riscopre terra francescana.

“Con questo primo programma di interventi diamo avvio concreto alle azioni previste per le celebrazioni dell’VIII Centenario francescano, sostenendo iniziative diffuse su tutto il territorio regionale e capaci di valorizzare il messaggio universale di San Francesco – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti -. L’Umbria attraverso questi progetti presentati da e con i Comuni, che uniscono spiritualità, cultura, ambiente, cammini, arte e comunità locali, celebrerà l’VIII centenario francescano non solo come un momento commemorativo, ma rendendolo un’opportunità di crescita culturale e promozione del territorio”.

I tecnici regionali dell’unità di missione si sono riuniti nei giorni 15 aprile, 6 maggio e 12 maggio 2026 e hanno attestato la coerenza dei progetti con gli obiettivi di promozione dell’eredità e dei valori francescani previsti dalla legge regionale, oltre alla regolarità formale e alla completezza documentale delle istanze pervenute.

La giunta con propria delibera (n. 466 del 13 maggio 2026) ha quindi approvato il finanziamento per tutti i primi 23 progetti finora presentati che, come sottolineato dalla Presidente Proietti, saranno realizzati direttamente o in collaborazione con i comuni coinvolti.

Tutti i progetti assegnatari delle risorse regionali saranno comunicati al Comitato Nazionale per le celebrazioni della morte di San Francesco d’Assisi che concederà il proprio patrocinio. I contributi sono stati assegnati nel rispetto delle quote massime di finanziamento previste dalla legge regionale: il 60% delle spese ammissibili per i Comuni, le Province e gli altri soggetti pubblici, e il 40% per le associazioni, gli enti del terzo settore e gli altri soggetti privati.

I contributi regionali erogati per questi primi progetti esaminati sono pari a 572.500 euro, e trovano copertura negli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1/2026.

“Invitiamo tutti i Comuni a presentare programmi per le celebrazioni dell’VIII centenario – ha affermato la presidente Proietti – a valere sulla legge regionale per le celebrazioni francescane” e ha ricordato che “questi progetti faranno parte della campagna di promozione dell’Umbria dedicata alle celebrazioni francescane che sarà integrata con le azioni di comunicazione.”

Per tutte le informazioni e per presentare le domanda di progetto è possibile consultare sul sito ufficiale della Regione Umbria seguente link https://www.regione.umbria.it/viii-centenario-francescano.