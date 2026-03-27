Lega Valnerina: “Cratere sismico: riattivate le agevolazioni”

“fondamentali per imprese e professionisti presenti nella Zona Franca Urbana del cratere sismico del Centro Italia”

La referente della Lega Valnerina, Valentina Fausti spiega che “Grazie all’attenzione posta dalla Lega Valnerina è stato riattivato il codice tributo Z150 fondamentale per garantire le agevolazioni fiscali e contributive delle imprese e dei professionisti presenti nella Zona Franca Urbana del cratere sismico del Centro Italia. Abbiamo riscontrato che il codice Z150 risultava bloccato già dal 2024, generando gravi criticità per le realtà del territorio. Ho prontamente preso contatti con la struttura commissariale nella persona del Commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, sottolineando l’urgenza di risolvere la problematica. Il Commissario Castelli ha messo a disposizione la struttura e, a seguito della produzione della documentazione necessaria, è stato possibile riattivare il codice Z150, con nota dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2026.



Grazie a questo intervento, tutti i soggetti ricompresi nel cratere sismico che hanno presentato domanda e i residuali, potranno beneficiare della compensazione dei crediti d’imposta per il pagamento di imposte (Irpef, Ires, Irap) e contributi previdenziali e assistenziali. È un risultato importante per tutto il centro Italia al quale la Lega ha contribuito in modo determinante – conclude Fausti – Le nostre micro e piccole imprese, già duramente colpite dagli eventi sismici del 2016, potranno finalmente contare sulle agevolazioni previste, indispensabili per sostenere la ripresa e rafforzare la stabilità economica del territorio”.