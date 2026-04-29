Lega, “Nuove unità di Polizia Penitenziaria in Umbria: dal Governo risposte concrete”

“Resta ancora molto da fare, ma questa è la direzione giusta”

“L’assegnazione di nuove unità di Polizia Penitenziaria agli istituti umbri rappresenta una risposta concreta, che dimostra l’attenzione del Governo di centrodestra e della Lega verso un comparto fondamentale per la sicurezza e la legalità. Si tratta – spiega in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, Segretario della Lega Umbria – di un intervento significativo che consente finalmente di iniziare a colmare una carenza di personale ormai strutturale. Per troppo tempo gli istituti umbri hanno operato in condizioni difficili, con organici ridotti e carichi di lavoro insostenibili. Oggi, grazie all’azione del Governo, si avvia un cambio di passo concreto. Il rafforzamento riguarderà la Casa di Reclusione di Spoleto con 31 unità, la Casa Circondariale di Perugia con 15 unità, quella di Terni con 10 unità e la struttura di Orvieto con 6 unità, tutte realtà che negli anni hanno sofferto una progressiva riduzione del personale e che ora iniziano a vedere un’inversione di tendenza. Questo risultato non arriva per caso, ma è frutto di una linea politica chiara che ha rimesso al centro la sicurezza, la tutela degli operatori e il funzionamento del sistema penitenziario. Resta ancora molto da fare, ma questa è la direzione giusta. Il potenziamento della Polizia Penitenziaria significa più sicurezza per gli istituti, più dignità per chi lavora ogni giorno in prima linea e maggiore tutela per i cittadini. Continueremo a lavorare affinché già dai prossimi interventi si possano ottenere ulteriori risultati per l’Umbria”.