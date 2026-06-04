“Le Notti del Vino” in Umbria-un viaggio tra cultura del vino e territorio

Ciclo estivo di eventi presentato dalle città del vino umbre.

Si parte a Torgiano, con l’anteprima regionale al Parco delle Sculture di Brufa il 7 Giugno 2026

Un’estate all’insegna dell’intrattenimento e della cultura con l’accompagnamento di vini di qualità, in tutta l’Umbria. Incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre d’arte, passeggiate caratterizzeranno l’estate de “Le Notti del Vino”, che è il più grande e diffuso festival estivo dedicato al vino e alle tante cantine grazie alle quali l’Umbria e tutta l’Italia eccelle nel mondo.

Le Notti del Vino è il format ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui fanno parte oltre 500 comuni d’Italia, di cui 13 umbri. Si tratta di un calendario di eventi che nell’arco temporale compreso fra il 21 Giugno e il 23 Settembre 2026 guideranno gli enoturisti in un viaggio tra le Città del Vino italiane in cui territorio e vino diventano protagonisti indiscussi, attraverso degustazioni accompagnate da attività ed eventi culturali e musicali.

Ad aprire i lavori il Coordinatore regionale dell’Associazione nazionale Città del Vino, Avelio Burini, in rappresentanza di tutti i comuni umbri che quest’anno hanno aderito alla manifestazione; ben 11 per la seconda edizione, che vede un ricco programma di appuntamenti per tutta l’estate, partendo domenica 7 da Torgiano: “Ringrazio l’Associazione Città del Vino, composta dai tanti Comuni a vocazione vitivinicola-sottolinea Burini- che ha, da sempre, a cuore la crescita dei territori, e di come gli stessi si riescano a far conoscere attraverso iniziative come questa che permette di coniugare il vino con la cultura dei territori che la ospitano”.

Il filo conduttore delle Notti del Vino sarà la “Cultura del Vino” nelle sue varie declinazioni: sostenibilità, bere consapevole e moderato, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei territori del vino e del paesaggio come patrimonio e bene condiviso e salvaguardia delle tradizioni locali.

“Nasce nel 2025 le notti del vino a livello nazionale- dichiara Claudio Ranchicchio, Consigliere nazionale Città del Vino- due edizioni in Umbria, grande successo di pubblico, che ha portato ad una crescita sia per l’enologia che per l’enoturismo. Importante l’Osservatorio del Vino che scatta una fotografia nitida sull’andamento del turismo legato all’industria vinicola italiana, asset fondamentale dell’economia del Paese, a testimonianza di un PIL sempre più in crescita e anche in Umbria sono stati fatti passi avanti su questo fronte, in quanto il vino, rappresenta un motore importante per lo sviluppo economico della nostra Regione”.

Ospite d’eccezione il Presidente nazionale Ass. Città del Vino Angelo Radica “Il 98% di adesioni in Umbria, numeri da record per Le Notti del Vino. Lo scopo dell’iniziativa è unire momenti di riflessione e approfondimenti, con il divertimento e la conoscenza del prodotto e delle cantine. Le Notti del Vino- continua Radica-ricoprono anche un ruolo sociale, in quanto diamo la possibilità alla piccola cantina di farsi conoscere nel panorama nazionale, e poter raccontare così la storia della famiglia, oltre al prodotto, a salvaguardia della tradizione locale, puntando ad un percorso di avvicinamento al vino, attraverso un bere consapevole, e ad un processo di divulgazione di un bene condiviso”.

A chiudere i lavori è stata l’Assessore al Turismo della Regione Umbria Simona Meloni -“Il mio lavoro è incentrato sull’unione fra turismo e agricoltura, e l’Umbria per questo rappresenta un unicum d’eccezione, grazie al distretto del cibo, con i suoi tanti prodotti tipici e le eccellenze del territorio. Venire in Umbria, dunque, grazie alle ns eccellenze di cui il vino ne è massima espressione- continua la Meloni-il vino è identità, risorsa, richiama le nostre radici, ma sempre con un consumo consapevole. Il vino è la nostra esperienza attraverso il quale si può delineare lo storytelling delle cantine che rappresentano, per eccellenza, la cultura del vino, e meta spesso del nostro turismo sloow, incentrato sulla qualità del prodotto e sulla conformazione del territorio particolarmente vocato, per motivi ambientali e paesaggistici anche all’armonizzazione dei cinque sensi. Queste sono iniziativa in cui crediamo fortemente così come nell’associazionismo come volano di aggregazione”

Sarà, dunque, animata l’estate delle Città del Vino che accompagneranno gli enoturisti negli 11 borghi dell’Umbria, puntando all’intrattenimento ma anche all’informazione e all’approfondimento.

Si parte da Torgiano, con l’anteprima regionale de Le Notti del Vino in Umbria, illustrata dall’Assessore al turismo e cultura, Elena Falaschi, nella splendida cornice del Parco delle Sculture di Brufa. L’appuntamento è Il 7 giugno con “Torgiano a mano libera”, una degustazione guidata attraverso le cantine e i vini simbolo del territorio, a cura del giornalista Jacopo Cossater, e poi ancora arte, musica dal vivo, momenti di approfondimento con i sommelier, e aree food organizzate della Proloco di Brufa, al teatro Marcello Nasini, per vivere l’atmosfera magica del Parco delle Sculture e degustando del buon vino.

A seguire Trevi, presente alla conferenza con il Sindaco, Ferdinando Gemma, e l’Assessore al turismo Cinzia Speroni, il 13 Giugno con l’inaugurazione della mostra dedicata al vino “Arte e Colori nella Città del Vino” e poi la passeggiata guidata alla scoperta delle bellezze della città, le degustazioni lungo le vie del centro storico con più di 20 cantine, il convegno sul vin santo e la parte inclusiva che vede 2 show cooking con la presenza di ragazzi disabili e agricoltura sociale, infine cena in piazza a tema.

Di seguito tutto il calendario di appuntamenti del ciclo estivo di eventi nei Comuni del territorio regionale che hanno aderito alle Notti del Vino in Umbria, a partire da: Torgiano il 7 giugno, Trevi il 13 giugno; Todi 11 luglio dove è prevista per l’occasione musica, arte, cultura e vino al tramonto ; Spoleto 18 luglio; Montefalco 20 luglio; Marsciano, Castello delle Forme, 31 luglio; Castel Ritaldi 2 Agosto, che si svolgerà in concomitanza del Palio del Fantasma, con degustazioni delle cantine all’interno del Castello, poi a seguire cena in taverna e infine assaggi di vino passito; Giano dell’Umbria 8 agosto, con “Gusti antichi e mani sapienti” una serata che intreccia cultura, memoria e sapori autentici tutto all’insegna della tradizione e della cultura del vino e del prodotto tipico; Umbertide 9 agosto; Bevagna 9 agosto e Orvieto 22 Agosto.

Passeggiate uniche, incontri con i produttori, approfondimenti didattici e culturali, momenti musicali e concerti, presentazione di libri, spettacoli folkloristici, intrattenimento, degustazioni itineranti dei migliori vini del territorio, il tutto con l’obiettivo di coinvolgere abitanti e visitatori. Le Notti del Vino rappresentano anche un’opportunità per le aziende di valorizzare le produzioni in occasione di serate uniche.