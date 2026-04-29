Le eccellenze umbre sfilano a Umbria Fashion 2026: cioccolato, olio e vino ispirano i giovani talenti della quarta edizione

Aperte le iscrizioni ai contest dell’evento che coniuga moda, arte e solidarietà – L’evento è in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre nella sala dei Notari di Perugia

Sarà un’edizione ricca di ospiti, fashion show ed eventi nell’evento la quarta di Umbria Fashion, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre a Perugia, nella Sala dei Notari. La macchina organizzativa è in moto, il programma prende forma e arrivano i primi dettagli: tra moda, arte e solidarietà, al centro della scena ci saranno i giovani fashion designer perché, come ha spiegato Laura Cartocci, ideatrice e organizzatrice dell’evento, nonché indossatrice di noti brand nazionali ed internazionali ed insegnante di portamento, “Umbria Fashion è un appuntamento volto a mettere a sistema le eccellenze locali della moda con le scuole superiori e professionali ad indirizzo moda, accademie e università, per accrescere le competenze e le opportunità di impiego dei giovani talenti nel mondo della filiera del fashion”.

In questa prospettiva si inseriscono i tre contest che quest’anno avranno come tema ispiratore dei capi altrettante eccellenze umbre: cioccolato, olio e vino. L’obiettivo è valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e dar loro un’opportunità di visibilità, a partire dal contest per giovani fashion designer, in cui i promettenti stilisti sono chiamati a realizzare un capo ispirato al cioccolato, tenendo conto degli elementi che caratterizzano questa materia prima, dai toni di colore alle consistenze, così come le modalità di lavorazione e applicazione. Una giuria, poi, valuterà la creatività, la sartorialità, la ricerca dei tessuti e la sostenibilità dei capi, decretando un vincitore, accanto a secondo e terzo classificato. Tanti i premi in palio per loro: il vincitore del contest, ad esempio, potrà non solo aprire Umbria Fashion 2027 con un fashion show dedicato e poter esporre il capo realizzato ne ‘La città del Cioccolato’ di Perugia, ma anche prendere parte a esperienze formative come il tirocinio di tre mesi nell’azienda di moda Fabiana Filippi a Giano dell’Umbria, la partecipazione al backstage del fashion show di Luisa Spagnoli, al fashion show di Vivetta e Fabiana Filippi all’interno della Milano Fashion Week 2027 e a diverse attività nella sede milanese di Herno. Inoltre, previste visite in aziende del fashion system umbre e toscane (The Cube Archive, Cardinalini & C., Monnalisa, Fabiana Filippi).

Il secondo contest coinvolge gli allievi degli istituti professionali post diploma dell’Umbria ad indirizzo moda, che dovranno farsi interpreti del proprio tempo proponendo cinque capi ispirati all’olio: stilisti, designer e creativi dovranno “esplorare l’olio d’oliva come concetto, materia simbolica ed emozionale – si legge nel bando – . Non si tratta di utilizzare l’olio come elemento decorativo, ma di coglierne l’anima: la lentezza della crescita, la pazienza della cura, la trasformazione del frutto in essenza. Valori che possono tradursi in scelte sostenibili, in materiali naturali, in processi produttivi rispettosi”.

Il terzo contest è rivolto agli studenti degli istituti superiori dell’Umbria ad indirizzo moda, ai quali si chiede di realizzare tre abiti ispirati al vino “come concetto: fermentazione, attesa, maturazione, equilibrio. Valori che possono tradursi in scelte progettuali consapevoli, in una moda che rispetta i tempi, le risorse e il territorio. Il vino diventa così metafora di un processo creativo sostenibile, attento alla qualità più che alla quantità”. Per informazioni e regolamento completo dei contest: www.umbriafashion.it, info@umbriafashion.it.