“Le donne della Repubblica”, la mostra ANSA nel centro di Perugia

Per iniziativa del Comune di Perugia, nel centro storico è stata proposta in occasione delle celebrazioni del 2 giugno la mostra video “Le donne della Repubblica”, con una selezione di 44 fotografie dedicate a donne e momenti significativi della storia repubblicana.

Si tratta di una parte delle 122 immagini che compongono l’esposizione “Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA”, un percorso che ripercorre il cammino delle donne nella conquista dei diritti, a partire dal 2 giugno 1946, quando per la prima volta votarono ed ebbero accesso all’eleggibilità.

In piazza IV Novembre è stato inoltre dedicato uno spazio alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, raccontati attraverso il contributo della stampa nazionale e locale, con un momento di riflessione sul ruolo dell’informazione e del giornalismo nella narrazione della storia democratica del Paese. In questo contesto è stato proiettato il video realizzato dall’ANSA.