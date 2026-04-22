Su proposta dell’assessore alle Politiche del lavoro, Francesco De Rebotti, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione, Arpal Umbria e Inail per mettere in campo azioni integrate e personalizzate per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

“Con questa convenzione – sottolinea l’assessore De Rebotti, proponente dell’iniziativa – rafforziamo la collaborazione tra istituzioni per garantire a tutte le persone con disabilità da lavoro il diritto a un’occupazione dignitosa e a percorsi di integrazione personalizzati. È un segnale forte di attenzione e responsabilità sociale che la Regione Umbria intende fortemente dare, un passo concreto verso una società più inclusiva e attenta ai diritti e alle esigenze dei lavoratori più fragili”.

La convenzione prevede la condivisione del patrimonio informativo e delle esperienze maturate dai diversi enti, in attesa della piena attivazione della Banca dati nazionale del collocamento mirato. In questo modo, si punta a rafforzare la rete integrata dei servizi, garantendo interventi tempestivi e coordinati, per facilitare la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio o malattia professionale, anche se non iscritte negli elenchi previsti dalla legge 68/1999.

Verranno in particolare realizzate, attraverso la condivisione di dati e informazioni utili per individuare i destinatari degli interventi, azioni di supporto personalizzate, concordate con i servizi di collocamento e con i servizi territoriali, per favorire sia la permanenza nel posto di lavoro sia l’inserimento in nuove occupazioni, attraverso la predisposizione di progetti individualizzati, utilizzando metodologie e strumenti condivisi tra gli enti coinvolti, per garantire un percorso di reinserimento realmente efficace e su misura.

Un elemento qualificante della convenzione sarà la previsione di abbattere progressivamente le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e adattare le postazioni alle esigenze dei lavoratori con disabilità, mentre le parti si impegnano anche a rafforzare la diffusione della cultura del diritto al lavoro e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo e la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali sul territorio.

La Regione Umbria, attraverso Arpal e i suoi Centri per l’impiego, rafforzerà il suo ruolo nella promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, con particolare attenzione al collocamento mirato delle persone con disabilità, mentre Inail, dal canto suo, metterà a disposizione competenze, dati e strumenti per sostenere il recupero funzionale, l’autonomia e il reinserimento nella vita lavorativa e sociale dei lavoratori infortunati.