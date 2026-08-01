Lavori alla pubblica illuminazione, modifiche alla viabilità nel centro storico di Assisi

Il 3 e 4 agosto 2026 limitazioni temporanee al traffico in via Sant’Agnese, via Giotto, via Brizi e via Fortini

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità nei giorni 3 e 4 agosto 2026, in alcune vie del centro storico di Assisi, per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di relamping ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Si tratta di lavori eseguiti dalla Società ENGIE Servizi Spa, per conto del Comune di Assisi, che prevedono la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con moderni e più sostenibili sistemi a LED.

Il 3 agosto in via Sant’Agnese, dalle ore 10 alle 13.30, divieto di circolazione per tutti i veicoli; in via Giotto e via Brizi, dalle ore 11.30 alle 13.30, transito vietato per tutti i mezzi.

II 4 agosto, in via Fortini dalle ore 10.30 alle 15, divieto di circolazione per tutti i veicoli; nella stessa fascia oraria, in via San Francesco e via Merry Del Val è stato istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i cittadini residenti.

I vari provvedimenti sono stati adottati con ordinanza della Polizia locale per tutelare la sicurezza di cittadini e operatori e consentire il regolare svolgimento dell’intervento.