L’Aucc entra per la prima volta in una scuola del territorio

Le giornate flessibili al liceo “Alessi” sono anche l’occasione per fare formazione su salute e stili di vita sani: domani, si parlerà di “La genetica ed epigenetica nel benessere e nella prevenzione”

Salute, ricerca, prevenzione e buona cucina per sani stili alimentari: sono questi i temi che saranno affrontati, domani, venerdì 20 febbraio, durante l’incontro dal titolo “Come l’ambiente influenza la salute: “La genetica ed epigenetica nel benessere e nella prevenzione”, presso il liceo scientifico “G. Alessi” di Perugia.

L’Aucc, per la prima volta, entra nelle scuole del territorio e lo fa grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Silvio Improta e alla docente di Scienze Motorie e referente della Rete di Scuole che promuovono salute, Isabella Tognellini, che hanno organizzato l’evento, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, in occasione delle giornate flessibili.

Si amplia così la rete Aucc della formazione sulla prevenzione del cancro e l’importanza della ricerca, ma soprattutto sulla diffusione di stili di vita sani, fin da giovani.

Alla giornata formativa sono stati invitati i professori Maria Agnese della Fazia e Giuseppe Servillo, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sezione di Patologia Generale dell’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito della attività di Terza Missione dell’Università e beneficiari di finanziamenti per la ricerca da parte dell’Aucc, insieme a Cinzia Perugini Carilli, volontaria Aucc, cultrice della cucina tradizionale, Accademica della Cucina Italiana e Sommelier e operatrice di Fattoria Didattica.

“E’ fondamentale – commentano Della Fazia e Servillo – fare formazione nelle scuole su tematiche prioritarie del nostro vivere. Sensibilizzare sulla centralità della prevenzione e della ricerca è una priorità e i giovani devono crescere con una nuova cultura del prendersi cura di se stessi e degli altri. Sarà anche una testimonianza sul lavoro di ricercatore e quindi l’importanza di studiare, ma ancor prima di conoscere, essere curiosi, essere portati a fare qualcosa per la comunità. Sappiamo quanto la prevenzione sia una delle armi vincenti per sconfiggere il cancro, insieme a buoni stili di vita che devono iniziare fin da bambini ed essere consolidati tra gli adolescenti”.

“Vorrei ringraziare il presidente Improta, la professoressa Tognellini e tutto l’Istituto – conclude il presidente Aucc, Giuseppe Caforio – per questa straordinaria opportunità che ci auguriamo possa essere solo un inizio per collaborare in modo sistematico ed entrare in tutte le scuole del territorio”.

Perugini promuove la sana alimentazione attraverso la cucina tradizionale che – commenta – “non riguarda solo il cibo, ma tutto ciò che la tavola rappresenta: cultura, affetti, tradizioni e attenzioni. Questa ritengo sia la ricetta più importante, perché i piatti tradizionali sono cura per l’anima e quindi anche per il corpo”. Perugini è autrice del libro “Racconti di ricette tradizionali. Trucchi e segreti della cucina di casa mia” (Ed. Il Formichiere), i cui proventi sono devoluti all’Aucc.