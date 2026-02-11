L’assessore Barcaioli incontra il nuovo provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Liberato Guerriero: sanità, reinserimento e strutture al centro del confronto

(AUN) – Perugia, 11 febbraio 2026 – L’assessore al Welfare della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha incontrato il nuovo provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Umbria-Marche, Liberato Guerriero, nell’ambito di un confronto istituzionale dedicato ai principali ambiti di collaborazione tra Regione e sistema penitenziario.

Il colloquio, improntato a un clima di piena disponibilità reciproca, ha consentito di approfondire i temi della sanità penitenziaria, dei percorsi di inclusione sociale delle persone detenute e degli interventi di edilizia penitenziaria. Particolare attenzione è stata riservata al coordinamento tra servizi sanitari regionali e istituti di detenzione.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di riattivare e rafforzare le procedure relative ai programmi sociali, a partire dai percorsi di reinserimento e dalle misure di accompagnamento rivolte ai soggetti in esecuzione penale. Regione e Provveditorato hanno espresso convergenza sulle priorità individuate, confermando la volontà di consolidare un metodo di lavoro fondato su pianificazione, monitoraggio e verifica degli interventi.

Il Provveditore Guerriero ha inoltre comunicato di aver avviato un ciclo di visite in tutti gli istituti penitenziari dell’Umbria, finalizzato a rilevarne le esigenze strutturali e organizzative, così da definire un quadro aggiornato delle necessità e orientare le successive azioni amministrative.

“Il dialogo con il nuovo Provveditore si inserisce in un percorso che intendiamo rendere stabile e operativo. La tutela della salute delle persone detenute, i programmi di inclusione e l’attenzione alle strutture richiedono coordinamento e responsabilità condivisa. La Regione è pronta a fare la propria parte, con un lavoro puntuale e integrato con l’Amministrazione penitenziaria” ha concluso l’assessore Barcaioli.