L’assessore De Rebotti apre a Villa Umbra il percorso formativo sulla Zes Umbria Marche

“Sinergia tra pubblico e privato per compiere un salto di qualità nello stimolare la capacità del territorio di attrarre investimenti”

Perugia 30 giugno 2026 – L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, ha avviato questa mattina a Villa Umbra il nuovo e ambizioso percorso formativo “Zes Umbria – Marche: Strumenti, procedure e opportunità per lo sviluppo territoriale”, finalizzato a rafforzare le competenze delle risorse del sistema pubblico – privato e creare un ecosistema di opportunità per lo sviluppo territoriale nell’ambito della Zes Unica.

“Si apre in una data simbolica con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, questo percorso di formazione che rappresenta – dichiara l’assessore De Rebotti – una leva di accelerazione territoriale regionale, un moltiplicatore di crescita economica e anche un aggregatore delle migliori competenze del settore sia pubblico che privato. Vogliamo compiere con questo programma, nel quale il Consorzio formativo umbro ha un ruolo prezioso e determinante, un salto di qualità nello stimolare la capacità del territorio di attrarre investimenti e accompagnare significativi processi di sviluppo. La Zes Unica rappresenta una leva straordinaria, che per essere realmente efficace in tutta la sua potenzialità necessita di competenze diffuse, amministrazioni preparate e un dialogo costante con il sistema produttivo”.

L’iniziativa, nata mettendo insieme una solida alleanza tra istituzioni pubbliche e attori privati, è stata strutturata per volontà della presidenza della Regione Umbria e dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico, mettendo a frutto l’esperienza della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e con la collaborazione della Struttura di missione della Zes Unica, di Sviluppumbria, della Camera di Commercio dell’Umbria e le competenze messe a disposizione da Inps e Agenzia delle Entrate.

“Abbiamo strutturato – sottolinea l’amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Joseph Flagiello – un vero e proprio laboratorio di competenze che saprà fornire strumenti di carattere generale e strumenti operativi, consentendo ai professionisti del settore pubblico e di quello privato di dialogare efficacemente. Un percorso formativo costruito sulle esigenze del territorio, con il coinvolgimento attivo delle due province umbre, e sull’ascolto di tutti i soggetti interessati a livello regionale”.

Il corso, realizzato in due edizioni presso Perugia e Terni, offrirà un approfondimento teorico e pratico sugli strumenti, le procedure e le opportunità connesse alla Zes Unica, con particolare attenzione agli aspetti applicativi per pubblici dipendenti, imprese, professionisti e operatori del territorio. Relatore della prima giornata formativa è stato Stefano Massari, consulente della Struttura Commissariale Area sisma 2016-2027. Il programma prevede otto moduli formativi con esperti di caratura nazionale, per un totale di 25 ore ad edizione, integrati da attività laboratoriali, simulazioni e un incontro conclusivo di sintesi, che si terrà a Terni. Dopo i primi due appuntamenti previsti tra giugno e luglio, il percorso proseguirà a settembre.

“Questo percorso formativo è esempio positivo di collaborazione interistituzionale – afferma l’amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci –. Una sinergia che mette in gioco e al meglio le qualità pubbliche e quelle private per moltiplicare le potenzialità della Zes quale motore di sviluppo e che dovrà essere parte integrante delle politiche economiche e industriali regionali”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio da parte della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria. L’evento è stato accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Province di Perugia e Terni, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell’Umbria, Federazione Ordine Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria, Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia e Terni, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia e il Collegio dei Geometri di Perugia.