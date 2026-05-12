L’Analista di Michele Fioroni approda al Salone internazionale del libro di Torino

Il thriller geopolitico che ha conquistato critica e pubblico protagonista di un evento, venerdì 15 maggio alle 18.30, promosso da Baldini+Castoldi e Regione Piemonte

Dopo l’ampio riscontro ottenuto da parte di critica e pubblico, L’Analista, il thriller geopolitico firmato da Michele Fioroni, approda al Salone internazionale del libro di Torino per un importante appuntamento promosso da Baldini+Castoldi e dalla Regione Piemonte.

L’evento, venerdì 15 maggio alle 18.30 (Arena Piemonte – Padiglione 2 – Lingotto Fiere), vedrà protagonista Michele Fioroni, già assessore regionale allo sviluppo economico e oggi apprezzato scrittore di thriller geopolitici, autore di un romanzo capace di intrecciare intelligence, relazioni internazionali, tecnologia e grandi equilibri geopolitici contemporanei.

Ambientato tra diplomazia, poteri economici e scenari internazionali ad alta tensione, L’Analista accompagna il lettore in una trama serrata che fonde il ritmo del thriller con temi di grande attualità. Un romanzo che, affrontando dinamiche legate agli equilibri internazionali, all’intelligenza artificiale e alle tensioni geopolitiche globali, in alcuni passaggi si è rivelato persino sorprendentemente profetico rispetto agli scenari emersi negli ultimi mesi. A dialogare con l’autore saranno ospiti di assoluto rilievo del mondo culturale, giornalistico e istituzionale: Elena D’Ambrogio, scrittrice e giornalista e consigliere della Fondazione Circolo dei lettori di Torino; Elena Chiorino, consigliere regionale del Piemonte; Virman Cusenza, già direttore de Il Messaggero e Il Tempo e Luca Mastrogiacomo, docente del Politecnico di Torino.

Nel corso della presentazione sarà inoltre annunciata ufficialmente la data di uscita del nuovo romanzo di Michele Fioroni, Il Bevitore di Tè, thriller geopolitico pubblicato da Baldini+Castoldi, già atteso dai lettori dopo il successo de L’Analista.

L’appuntamento si inserisce nel programma ufficiale del Salone del Libro di Torino, confermando il crescente interesse del pubblico verso la narrativa italiana capace di raccontare, attraverso il thriller, le trasformazioni del potere globale, dell’economia e delle relazioni internazionali.