Lago Trasimeno, a Passignano accolto da Regione e Sindaci dei Comuni lacustri Fabio Ciciliano

Presidente Proietti: “Vogliamo costruire risposte durature per questo nostro patrimonio identitario”

Perugia, 16 giugno 2026 – Si è svolto nell’aula del Consiglio comunale di Passignano sul Trasimeno un incontro istituzionale dedicato alle criticità che affliggono il lago Trasimeno e alle strategie da mettere in campo per superarle, garantire la tutela dell’ecosistema lacustre e valorizzare l’economia e il turismo lungo le sue sponde.

All’incontro hanno preso parte la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario straordinario per gli interventi urgenti legati alla siccità, Fabio Ciciliano, l’Assessore regionale Simona Meloni, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e Sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, e i Sindaci del Trasimeno.

Dopo l’intervento del Sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, che ha fatto gli onori di casa, la riunione ha registrato un confronto franco e approfondito sulle principali problematiche che interessano il lago, a partire dagli effetti della siccità, particolarmente sentiti con la piena stagione estiva ormai in arrivo, e dalle criticità ambientali, fino alla necessità di interventi strutturali capaci di coniugare tutela dell’ecosistema e sviluppo delle comunità locali.

“La responsabilità che accomuna Presidenti di Regione e Sindaci – ha detto la Presidente della Regione Stefania Proietti – è quella di garantire risposte concrete alle emergenze, ma anche di costruire soluzioni durature. Il lago Trasimeno rappresenta un patrimonio identitario per tutta l’Umbria: non è solo un ecosistema naturale, ma un luogo in cui vivono e lavorano intere comunità. Per questo stiamo lavorando a un piano strutturale che tenga insieme tutela ambientale e sostenibilità sociale ed economica”. La Presidente ha inoltre sottolineato il valore dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, definendola un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, e ha ribadito la volontà della Regione di rafforzarne il ruolo, così come ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco di Perugia, nella persona del loro comandante Valter Cirillo, per la convenzione attraverso la quale si sono resi disponibili ad effettuare alcuni interventi di manutenzione che rendono necessario l’utilizzo di mezzi particolari presenti solo nella loro dotazione.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata dall’assessore Simona Meloni “l’importanza di un approccio integrato che consideri il lago come un sistema complesso, in cui ambiente, economia e comunità sono strettamente interconnessi. In questo quadro, la collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile rappresenta un elemento centrale per affrontare l’emergenza idrica con strumenti efficaci e coordinati, capaci di superare, quando possibile, le lentezze burocratiche dovute anche ai numerosi vincoli ambientali, che appesantiscono gli iter burocratici necessitati dagli interventi di dragaggio dei fondali e delle darsene o dal taglio dei canneti”.

Per parte sua, il prefetto Fabio Ciciliano ha garantito tutto il supporto della struttura commissariale nella fase che sarà necessaria per ricondurre i lavori necessari sulle sponde e sui fondali del lago nell’alveo dell’ordinaria manutenzione, facendo un riferimento importante agli accordi con la Regione Toscana per l’acqua che proviene dal Montedoglio e invitando gli amministratori locali a fare leva sulle grandi potenzialità che esprime il territorio.

L’incontro, che si inserisce in un percorso più ampio di confronto e programmazione condivisa, con l’obiettivo di garantire al lago Trasimeno un futuro sostenibile, nel rispetto delle normative ambientali e della sua rilevanza come ecosistema unico e risorsa fondamentale per l’Umbria, si è poi concluso con la visita all’adduttore di Tuoro che immette nel lago l’acqua proveniente dal Montedoglio.