‘La sicurezza stradale è cultura’ a Perugia grande evento di sensibilizzazione

Organizzato da Sintesi srl, Fondazione Michele Scarponi, Aci Perugia e UnipolTech – Lunedì 27 aprile in sala dei Notari l’incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni, in piazza IV Novembre tante attività

Con l’obiettivo di contribuire a costruire una cultura della sicurezza stradale e di sottolineare l’importanza del rispetto delle regole sulla strada è stato organizzato a Perugia, lunedì 27 aprile, un grande evento aperto alla cittadinanza che proporrà momenti di confronto con associazioni e istituzioni alla sala dei Notari di palazzo di Priori, ma anche attività pratiche e simulazioni in piazza IV Novembre. ‘La sicurezza stradale è cultura’ il titolo dell’iniziativa promossa da Sintesi srl, Fondazione Michele Scarponi, Automobile club di Perugia e UnipolTech, con il patrocini di Comune e Provincia di Perugia. I lavori alla sala dei Notari saranno aperti alle 16 dai saluti istituzionali di Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, Pierluigi Vossi, assessore a mobilità, infrastrutture e sport del Comune di Perugia, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia Perugia, e Fabrizio Rasimelli, presidente di Sintesi.

Seguirà alle 16.30 lo spazio dedicato alla Fondazione Michele Scarponi, un incontro interattivo alla scoperta di valori, progetti e impegno sul territorio nazionale di questa importante realtà che crea e finanzia progetti col fine dell’educazione al corretto comportamento stradale. Dalle 18 si succederanno due tavole rotonde pensate come un confronto costruttivo tra cittadini, associazioni del territorio, rappresentanti di istituzioni ed enti attivi in ambito di sicurezza stradale. Alla prima ‘Verso una mobilità intelligente: soluzioni innovative per strade più sicure’, che sarà aperta dai saluti istituzionali l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno, parteciperanno Fabrizio Rasimelli per Sintesi, Paola Carrea di UnipolTech, Luca Panichi, figura di riferimento in Umbria per la Fondazione Scarponi, Ruggero Campi, presidente dell’Automobile club Perugia, e l’assessore Vossi. Alla seconda ‘Oltre i numeri: vite, responsabilità e impegno per la sicurezza stradale’, alle 19, saranno presenti sempre Rasimelli, Marco Scarponi per la Fondazione, Paolo Festi, presidente di Fiab Perugia Pedala, Stefano Tofoni, capitano della Polizia provinciale di Perugia, Patrizia Ramponi, presidente Associazione Andrea Nardini e referente di in Umbria dell’Associazione italiana familiari Vittime della strada, e Andrea Sonaglia, presidente del Vespa club Perugia. Contemporaneamente, in piazza, la Polizia di Stato di Perugia – Sezione Polizia Stradale proporrà attività dedicate alla sicurezza stradale tra le quali un tappeto esperienziale dove i partecipanti potranno sperimentare, indossando appositi occhiali distorsivi, gli effetti alla guida dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti affrontando un percorso a ostacoli.

Saranno, inoltre, esposte strumentazioni con possibilità di prova per il controllo alcool e droga. La prenotazione alle iniziative non è obbligatoria ma consigliata scrivendo a eventi.sintesiservizi@gmail.com e indicando nome e cognome e il numero dei partecipanti.