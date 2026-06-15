i è tenuto oggi, nella prestigiosa cornice del Centro Congressi “IlCENACOLO” a Santa Maria degli Angeli (Assisi), l’atteso convegno “La sfida del viaggio di P.I.P.P.I. – Perché ogni bambina/o sia davvero al centro!!”. L’evento, promosso dalla Zona Sociale 3 e organizzato in stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale ASAD, è stato partecipato da operatori del settore e da insegnanti. Ad aprire i lavori,

Una significativa testimonianza da parte di Sara Khalouki carelivers dell’ass.ne Agevolando e il referente Regionale Adriano Toffanello.

Hanno seguito i saluti istituzionali della Vicepresidente Bianca Maria Tagliaferri (che ha recato i saluti della Presidente della Regione) e dell’Assessora della Zona Sociale 3 Francesca Pantaleoni.

L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di analizzare ed espandere la visione del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), aprendo nuove finestre di riflessione, confronto e discussione metodologica, partendo dalle macro-strategie ministeriali fino all’impatto reale sulle comunità.

Dalle linee di indirizzo ministeriali al futuro dei LEPS

Il dibattito è entrato nel vivo con l’intervento del Dott. Renato Sampogna, Dirigente della Divisione IV Programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Dott. Sampogna ha illustrato approfonditamente le linee di indirizzo governative e il processo di implementazione dei nuovi LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), natura che il programma P.I.P.P.I. ha ormai assunto a pieno titolo. È stato chiarito in che modo il Ministero intenda attuare e rendere questo modello un diritto esigibile su tutto il territorio nazionale, garantendo standard omogenei di tutela.

A seguire, la Prof.ssa Paola Milani, Responsabile Scientifica Nazionale di P.I.P.P.I. e luminare indiscussa del modello (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare – LabRIEF dell’Università di Padova), ha offerto una lucida panoramica sul cammino del programma. Con il suo prezioso contributo, la professoressa ha arricchito le competenze della platea e ha tracciato uno sguardo programmatico sul futuro, delineando gli obiettivi metodologici che l’intera rete dei servizi dovrà perseguire.

Contesti sociali, scuola e territorio: la riflessione pedagogica

Un focus di profondo spessore sociologico ed educativo è stato introdotto dallo scrittore e giornalista Francesco Erbani, il quale ha presentato il suo libro “Il Mestiere di Educare. Voci e storie di periferie, di scuole e di comunità”. Esplorando le complesse realtà delle periferie romane, Erbani ha permesso di riflettere su quanto i contesti territoriali incidano pesantemente sulla vulnerabilità dei nuclei familiari.

Al centro della riflessione, la situazione delle scuole e le fatiche quotidiane vissute all’interno delle classi. Il dibattito ha evidenziato come una “scuola aperta” a soggetti e risorse esterne — capaci di portare supporto metodologico e didattico — diventi un presidio fondamentale in quei territori dove il disagio sociale si fa sentire maggiormente, trasformando la fatica in risorsa comunitaria.

Reti di prossimità e alleanze concrete con le famiglie

Il tema delle reti e delle connessioni è stato ripreso anche da Marianna Giordano (Presidente CISMAI), incentrato sul lavoro di prossimità per prevenire il maltrattamento all’infanzia, e da Antonella Provenzano (Referente del Centro per la Salute del Bambino – CSB in Sicilia), che ha illustrato il legame virtuoso tra l’esperienza dei “Villaggi per Crescere” (che mutuano il modello P.I.P.P.I.) e i Centri per le Famiglie.

Di straordinario valore pratico è stata la testimonianza proveniente dalla Toscana, con gli interventi dell’Assistente Sociale SDS dell’area Pratese Ana Maria Blanaru e di Daniela Tallori, che ha portato la sua significativa esperienza di “Mamma Esperta” nel contesto di Firenze. Il loro intervento (“Famiglie e operatori insieme. Pratiche inedite per promuovere la partecipazione nei servizi”) ha dimostrato l’importanza fondamentale di un cammino condiviso tra operatori e nuclei familiari. Questa condivisione reale è in grado di generare un profondo senso di fiducia reciproca, abbattendo le barriere di diffidenza e rendendo gli interventi dei servizi sociali immensamente più efficaci, umani e vicini alle famiglie.

Il convegno si è chiuso con , confermando la volontà della Zona Sociale 3 di continuare a investire su un welfare generativo, capace di mettere ogni bambina e bambino realmente al centro delle agende politiche e sociali del territorio.