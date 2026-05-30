‘La Salute al Centro! – Vivere con il Linfedema’, alla Città della Salute di Spoleto lo screening ecografico

L’iniziativa domenica 31 maggio dalle 9 alle 12.30, previsto anche un tavolo di discussione

Domenica 31 maggio dalle 9 alle 12.30 si terrà a Spoleto, alla Città della Salute, l’evento ‘La Salute al Centro! – Vivere con il Linfedema’, il primo screening ecografico per la diagnosi del linfedema nella popolazione umbra organizzato da dottor Daniele Ceccaroni.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pazienti Resilia – Linfa per la Vita, in collaborazione con la Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale e mira a conoscere la dimensione del problema linfedema nel territorio e i disagi delle persone che ogni giorno vivono con questa patologia.

L’evento è patrocinato da Comune di Spoleto, Aglaia, Antoi, Ordine Tsrm Pstrp, con la collaborazione attiva di Città della Salute – Farmacie Scoccianti.

Seguirà un tavolo di discussione istituzionale al quale interverranno la professoressa Chiara Buldrini, Patient Advocacy Resilia e referente presso Istituto Superiore di Sanità, il professor Salvatore Venosi. presidente SIFCS nazionale, la dottoressa Francesca Falcinelli, presidente SIFCS Tosco-Umbra, l’avvocato Giorgio Pallucco, esperto in Organizzazione e Gestione sanitaria, la dottoressa Nadia Brunetti, chirurgo, membro del direttivo SIFCS Tosco-Umbra, e vari specialisti del territorio. La direzione scientifica è a cura del dottor Daniele Ceccaroni, angiologo membro del direttivo SIFCS Tosco-Umbra.