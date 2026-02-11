La Polizia Postale segnala alert whatsapp: truffa ballerina

La Polizia Postale di Perugia segnala che in questi giorni si sta diffondendo attraverso i canali social di WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link.
Il collegamento rimanda a una pagina che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, i truffatori ottengono il controllo dell’account WhatsApp della vittima.
Una volta impossessatisi dell’account, i criminali contattano i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro, fingendo urgenze o situazioni di emergenza.
Il cittadino, non solo perde l’accesso al proprio profilo e non può avvisare i contatti del rischio in corso, ma rischia di mettere a repentaglio ulteriori dati sensibili che possono essere conservati nel proprio dispositivo, aderendo a richieste di invio di documenti di identificazione personale.
Consigli
- Non aprire link ricevuti via WhatsApp, anche se provengono da contatti noti, quando richiedono voti, verifiche o accessi a siti sconosciuti.
- Non inserire il proprio numero di telefono né codici ricevuti via SMS su pagine che non appartengono a servizi riconosciuti.
- Se WhatsApp si disconnette improvvisamente o compare un avviso di cambio numero/dispositivo, non confermare e procedere subito con il recupero dell’account.
- Informare immediatamente familiari e amici nel caso si sospetti una compromissione.
- Attivare l’autenticazione a due fattori (PIN WhatsApp) per rendere più difficile la sottrazione dell’account.
- Segnalare il caso al Commissariato di PS Online e seguire le procedure ufficiali per il ripristino dell’account.