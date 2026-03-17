La Polizia di Stato arresta un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe 2004, gravato da precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nel corso di un servizio di osservazione, il personale della locale Squadra Mobile ha notato il 21enne in atteggiamenti sospetti che, dopo essersi recato presso un corriere espresso, ha prelevato un pacco.

Lo stesso, fermato poco dopo dai poliziotti, si è mostrato nervoso e insofferente al controllo; per questo motivo, è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al domicilio, che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del pacco, il personale della Squadra Mobile ha rinvenuto un panetto contenente della sostanza solida che, dai successivi accertamenti del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish dal peso di oltre 460 grammi.

Inoltre, nell’abitazione del giovane, gli operatori hanno rinvenuto altri 255 grammi del medesimo stupefacente, suddiviso in “ovuli”, 22 grammi di Ketamina e oltre 20.000 euro in contanti, denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, il 21enne è tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della locale Procura della Repubblica, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.