La nuova Cayenne Electric protagonista al centro Porsche Perugia

Grazie alla piattaforma a 800 volt, in corrente continua è possibile passare dal 10 all’80% di ricarica in 16 minuti – In tantissimi a scoprire prestazioni e design della vettura della casa di Stoccarda

Un SUV che interpreta la mobilità elettrica senza rinunciare alle prestazioni, al design e all’eleganza che definisce lo spirito Porsche: è la nuova Cayenne Electric presentata al centro Porsche Perugia del gruppo Autocentri Giustozzi, che ha organizzato una serata per il lancio ufficiale della vettura della casa automobilistica tedesca. Un invito a cui hanno risposto in tantissimi, per ammirarla dal vivo e approfondirne i dettagli, in un contesto pensato per vivere appieno l’esperienza Porsche, arricchito da dj set ed eccellenze enogastronomiche.

“La nuova Cayenne elettrica – ha dichiarato Enrico Agamennone, responsabile marketing del Centro Porsche Perugia – rappresenta un’evoluzione del mondo Porsche, un ulteriore passo verso il futuro e la sostenibilità. La vettura si affianca alle motorizzazioni termiche ed ibride, quindi va a completare la gamma con un design completamente rinnovato. La nuova Cayenne Electric è cambiata molto sia a livello tecnico sia a livello estetico e siamo sicuri che sarà molto apprezzata perché ha un dna tipicamente Porsche, perfetta per andare fuori strada, per la quotidianità e per fare lunghi viaggi; è la Porsche di serie più performante di sempre, quindi è anche in grado di avere numeri in pista o di accelerazione veramente impressionanti”.

Dal 2002 Cayenne rappresenta una delle icone più importanti della Casa di Stoccarda e oggi, con questa versione elettrica, si entra in una nuova fase della mobilità, con prestazioni sempre al top. La versione Turbo raggiunge 1.156 cavalli e 1.500 nanometri di coppia, capaci di portare la vettura da 0 a 100 chilometri orari in circa 2,5 secondi. Altrettanto significativa è la tecnologia di ricarica: grazie alla piattaforma a 800 volt, in corrente continua è possibile passare dal 10 all’80% in 16 minuti con un’autonomia che può arrivare fino a 643 chilometri con una singola ricarica. Accanto alle performance, la nuova Cayenne introduce soluzioni pensate per rendere più semplice e naturale l’esperienza elettrica. La gestione termica di motori e batteria, il recupero di energia fino a 600 kilowatt, l’aerodinamica attiva e la ricarica wireless raccontano una tecnologia orientata non solo all’efficienza, ma anche alla comodità d’uso. La nuova Cayenne cresce leggermente nelle dimensioni rispetto alla generazione precedente, a vantaggio dell’abitabilità e della capacità di carico e offre ampie possibilità di personalizzazione negli accostamenti di colori e materiali. A bordo, il flow display centrale curvo e gli altri schermi oled completano la piacevole esperienza di guida. L’App Center, poi, consente di scaricare applicazioni di terze parti, con possibilità di streaming e gaming, mentre la chiave digitale permette di condividere l’utilizzo dell’auto con altre persone senza ricorrere alla chiave fisica.

L’evento di presentazione della nuova Cayenne Electric ha messo in luce anche l’importanza del Centro Porsche come spazio di aggregazione.