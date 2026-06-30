La Giunta regionale nomina presidente e direttore dell’Arpal

Perugia, 30 giugno 2026 – La Giunta regionale dell’Umbria, nella seduta odierna, ha deliberato gli incarichi riguardanti l’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Presidente è stata nominata Tiziana Ciprini, professionista con esperienza in ambito organizzativo, amministrativo e sociale, già parlamentare per due legislature. Laureata in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università di Roma La Sapienza, ha successivamente conseguito un master di II livello in Scienze forensi. Ha maturato una significativa esperienza professionale presso la Regione Umbria, dove dal 2005 ha operato nel servizio di organizzazione e gestione del personale, e ha svolto attività come consulente tecnica d’ufficio presso il Tribunale di Perugia.

La Giunta regionale ha nominato inoltre il nuovo direttore dell’Arpal: è Paolo Sereni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia e già con una significativa esperienza da dirigente di Arpal Umbria, con responsabilità del servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali e dei servizi Informativi, infrastrutture digitali e comunicazione.

La Presidente della Regione Stefania Proietti, che ha firmato i decreti di nomina, formula a Tiziana Ciprini e a Paolo Sereni “Un sentito augurio di buon lavoro, certa che sapranno svolgere i loro rispettivi incarichi con professionalità, competenza e senso delle istituzioni, contribuendo al rafforzamento dell’azione di Arpal Umbria al servizio del territorio e della comunità regionale”.