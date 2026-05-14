La Giuliano Tartufi si rinnova: il maestro chef Cracco tiene a battesimo il nuovo brand

La nuova immagine dell’azienda svelata e presentata in anteprima a Tuttofood a Milano – L’impresa guidata da Giuliano Martinelli ha preso parte alla fiera internazionale

È stato il rinomato maestro chef Carlo Cracco, prima negli spazi di Tuttofood 2026 e poi nel suo prestigioso ristorante Cracco Galleria di Milano, a tenere a battesimo il nuovo percorso di rebranding della Giuliano Tartufi di Pietralunga, una delle principali realtà italiane di trasformazione e commercializzazione del tartufo, con oltre quarant’anni di storia. Un’operazione caratterizzata da un profondo rinnovamento dell’identità visiva e dell’immagine coordinata dell’azienda, sviluppata in collaborazione con l’autorevole agenzia milanese Robilant, volta a rafforzarne il posizionamento internazionale e a valorizzarne ulteriormente “autenticità, eccellenza e distintività”. Un’innovazione che mette anche in mostra la capacità dell’impresa di coniugare tradizione e visione contemporanea. Il nuovo marchio e la nuova immagine dell’azienda guidata da Giuliano Martinelli sono stati svelati e presentati in anteprima alla fiera internazionale del settore agroalimentare Tuttofood 2026, in programma fino al 14 maggio a Fiera Milano-Rho. E proprio in quest’occasione, nello stand della Giuliano Tartufi all’interno della kermesse dedicata al food e al beverage, accanto all’esposizione di tartufi e prodotti a base di trifola, ospite di Martinelli, lo stesso chef Cracco ha tenuto uno showcooking, molto seguito dal pubblico, in cui ha messo in mostra la straordinaria versatilità e il gusto profondo del tartufo. I festeggiamenti per la nuova brand identity dell’azienda umbra si sono poi spostati alla Cracco Galleria, nel cuore del capoluogo lombardo, con una cena in cui il protagonista è stato di nuovo il tartufo.