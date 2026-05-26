La Galleria che Spacca e il Garden Stage: annunciati anche i concerti pomeridiani e quelli all’alba 

Alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria sono attesi Marina Rei, Rodrigo D’Erasmo & Roberto Angelini, Margherita Vicario, Mobrici, Erocaddeo.

All’Orto medievale di San Pietro il Consorzio Ambient Italiano, L’Officina della Camomilla e i Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia

PERUGIA – Insieme al main stage ai Giardini del Frontone sono da sempre altri due palchi molto attesi all’Umbria che Spacca. Il festival ha svelato anche gli ospiti che a Perugia dal 24 al 28 giugno saranno pure alla Galleria che Spacca e al Garden Stage.

In collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria, la musica torna ad incontrare l’arte in una cornice unica, quella della Galleria che Spacca: le sale del museo, con al centro la Sala Podiani, si trasformano in uno spazio di dialogo e racconto. Un’occasione speciale, uno degli appuntamenti più intimi e affascinanti del festival, per ascoltare gli artisti da vicino, tra storie e frammenti di live acustici che riecheggeranno tra i capolavori dell’arte umbra.

Ogni giornata prenderà il via con un incontro con l’artista condotto dal giornalista Michele Bellucci. Tra parole e musica arriveranno Marina Rei (24 giugno), Rodrigo D’Erasmo & Roberto Angelini (25 giugno), Margherita Vicario (26 giugno), Mobrici (27 giugno), Erocaddeo (28 giugno).

Apertura porte alle ore 16:30, inizio 17:15. Ingresso € 5 (prevendita inclusa). Posti limitati. Biglietti disponibili in prevendita (www.umbriachespacca.it).

Oltre che la sera e insieme ai pomeriggi anche l’alba all’Umbria che Spacca avrà il suo suono. Torna pure il Garden Stage, il palco che sveglia gli appassionati alle 6 del mattino per iniziare al meglio la giornata di musica. Tre mattine all’Orto medievale di Perugia tra yoga, colazione condivisa e musica live mentre il sole si alza sul complesso monumentale di San Pietro. Un risveglio che inizia con lo yoga e la meditazione, continua con una colazione sostenibile e si scioglie nella musica live, mentre il resto del mondo dorme ancora. Si inizia il 26 giugno con il Consorzio Ambient Italiano (okgiorgio · Estremo · Simon Says · Giovanni Pallotti · Federico Laini · Rocco Giovannoni · Matteo Cantaluppi) per poi proseguire con L’Officina della Camomilla (27 giugno) e i Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia (28 giugno).

L’apertura area del Garden Stage è alle ore 6, con Yoga e meditazione dalle 6.15, apertura area live e servizio bar colazione dalle 7 e alle 7.15 inizio del live. Il costo del biglietto è di 6 € (più prevendita) e include la colazione e l’accesso alla sessione di yoga. In collaborazione con CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici e Università degli Studi di Perugia. Alternative vegane per la colazione disponibili. Tappetino yoga a carico dei partecipanti. I posti sono limitati. Biglietti disponibili in prevendita (www.umbriachespacca.it).

In attesa della presentazione ufficiale del programma, che sarà svelato nel corso di una imminente conferenza stampa, L’Umbria che Spacca arricchisce quindi il suo cartellone. Già annunciati in precedenza i concerti serali ai Giardini del Frontone con molte delle date già sold out e altre in ticket alert.

Mercoledì 24 giugno al main stage si partirà con Ernia, uno dei performer più rilevanti della scena rap. Insieme a lui in apertura anche il cantante umbro Nicolò Filippucci reduce dalla vittoria a Sanremo tra le Nuove Proposte e Prima Stanza a Destra che porterà sul palco di UCS26 la sua elettronica intima e viscerale, tra pianoforti e synth. Nella stessa serata anche Radio Subasio DJ Set. La radio ufficiale del festival schiera i suoi campioni: Davide Berton, Gloria Gallo e Ignazio Failla. Un vero e proprio crossover musicale che accenderà i Giardini del Frontone, nella stessa giornata in cui saliranno sul palco Ernia, Nicolò Filippucci e Prima Stanza a Destra.

Giovedì 25 giugno, toccherà invece a Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini tradizionali della musica e che con la sua verve dissacrante sta facendo sold out in tutta Italia, compresa quindi anche la data di Perugia.

Venerdì 26 giugno sarà la volta di Salmo, il leggendario volto mascherato del rap italiano è così pronto a riprendersi anche il palco di Umbria che Spacca per i dieci anni di Hellvisback, portando dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio.

Sabato 27 giugno sono attesi invece i Litfiba con la formazione originale per il tour estivo dal titolo “Quarant’anni di 17 Re”, che inizierà proprio da Perugia e che con un sold out ha risposto bene al grande ritorno. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme quindi per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano.

Domenica 28 giugno infine gran finale ad ingresso gratuito (fino a raggiungimento capienza) per ballare, cantare e chiudere il festival nel migliore dei modi con Ditonellapiaga, l’icona dell’ultimo Festival di Sanremo. In apertura ci saranno anche Maria Antonietta e Colombre. Dopo aver condiviso il palco di Sanremo, i due artisti si esibiranno anche a Perugia.

I biglietti per la serata con Ernia, Filippucci, Prima Stanza a Destra del 24 giugno e quelli per Salmo del 26 giugno sono ancora disponibili in prevendita su www.umbriachespacca.it.

L’Umbria che Spacca, con l’obiettivo di offrire palcoscenici vibranti di musica, cultura e vivacità a 360 gradi, è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS.

Con il sostegno e il patrocinio di: Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli studi di Perugia, Università per stranieri di Perugia, Adisu Umbria, Confindustria Umbria, Confcommercio Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria.

Con il sostegno di: Fondazione Perugia e Ministero della Cultura.

In collaborazione con: Musei Nazionali di Perugia, Direzione regionale Musei nazionali Umbria, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Main Sponsor: Birra Flea.

Sponsor: Coop Etruria.

Food Partner: Testone.

Mobility Partner: Ambrosi.

Merch by: Sestabase.

Print Partner: Grafox.

Radio ufficiale: Radio Subasio.

Info e contatti

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca/