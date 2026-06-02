La festa del “M’ama non m’ama” ha dato il via alla settimana delle Infiorate di Spello

Ecco gli eventi di avvicinamento in attesa della “Notte dei fiori”: giovedì la cerimonia di investitura dei bambini e l’inaugurazione delle mostre, da venerdì concerti dal vivo e Street food

Spello, 2 giugno 2026 – Nel tardo pomeriggio di lunedì 1° giugno la tradizionale festa del “M’ama non m’ama” ha inaugurato la settimana delle Infiorate di Spello. In piazza della Repubblica i gruppi di infioratori si sono ritrovati per la mondatura dei fiori, accompagnati dalla musica dal vivo del DJ Michele Tomassini e dalle proposte di street food di Mr. Cicci e dalla birra del birrificio fratelli Perugini.

Il programma prosegue giovedì 4 giugno con la cerimonia di investitura del gruppo di infioratori Studenti in Fiore (Scuola Secondaria di I grado) e dell’Accademia dei Boccioli (Scuola dell’Infanzia), in programma alle ore 16.30 nella Sala dell’Editto di Palazzo Comunale. Come ogni anno saranno consegnate le maglie ufficiali dell’Associazione degli infioratori di Spello e le tessere socio agli alunni dell’Istituto G. Ferraris, in un momento che sancisce simbolicamente il passaggio della tradizione alle nuove generazioni. A seguire, nell’atrio della sala polivalente in piazza della Repubblica, sarà inaugurata la mostra fotografica storica a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum, e la mostra bozzetti annullo filatelico “Essere infiore” a cura della Scuola Secondaria di Primo grado di Spello. Alle ore 18, nella Chiesa di San Ventura sarà celebrata la Santa Messa degli Infioratori.

La mattina di venerdì 5 giugno sarà ancora dedicata ai più piccoli. Dalle ore 10 i bambini della Scuola d’infanzia Poeta realizzeranno l’infiorata dell’Accademia dei Boccioli.

Nel pomeriggio la città entrerà nel clima festoso della manifestazione: dalle ore 18, nelle vie e nelle piazze del borgo, i gruppi infioratori inizieranno il montaggio delle tensostrutture che li proteggeranno dagli agenti atmosferici durante la realizzazione delle opere nella Notte dei Fiori. Le attività proseguiranno fino a tarda sera e saranno accompagnate, nell’area allestita di fronte alla Villa dei Mosaici, dal concerto della “Stupendo Vasco Tribute Band” (ore 21), dallo street food con proposte gastronomiche regionali, anche vegane e a tema floreale, e da uno spazio di intrattenimento gratuito dedicato ai bambini.