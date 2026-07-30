La Comunità Incontro ETS esprime apprezzamento per l’approvazione nella giornata sulle misure alternative al carcere

“Un passo di fondamentale civiltà giuridica e sociale: il percorso terapeutico e il recupero rappresentano la vera risposta contro la recidiva e a tutela della sicurezza della collettività.”

La Comunità Incontro ETS di Amelia accoglie con grande apprezzamento l’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge relativo alla detenzione domiciliare presso le strutture terapeutiche e riabilitative per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. “Si tratta di una riforma attesa da tempo – sottolinea Giampaolo Nicolasi capostruttura di Comunità Incontro – che segna una svolta nell’approccio verso il tema della dipendenza patologica legata alla commissione di reati. Con questo provvedimento, l’ordinamento italiano dimostra come sia possibile coniugare la certezza della pena con la sua imprescindibile finalità rieducativa e di recupero, sancita dall’articolo 27 della Costituzione”.

“Teniamo a sottolineare che non si tratta di una norma ‘svuota carceri’ – prosegue Nicolasi – le comunità terapeutiche non sono e non debbono diventare l’alternativa al carcere, ma rappresentano servizi sanitari accreditati e d’eccellenza nei quali realizzare percorsi terapeutici e riabilitativi.

Dopo l’importante risultato di ieri sarà quindi fondamentale dare piena attuazione alla riforma – conclude Nicolasi – accompagnata da adeguati investimenti a sostegno dell’intera rete dei servizi territoriali, affinché le nuove disposizioni possano tradursi in opportunità concrete per le persone con dipendenze e in un beneficio reale per il sistema penitenziario. La nostra Comunità è pronta a fare la sua parte con professionalità e competenza, con l’unico e solo obiettivo di offrire alle persone che vivono la dipendenza, anche con pendenze giudiziarie, una ulteriore possibilità di cura per riprendere in mano la propria vita”.

La Comunità Incontro, infine, rivolge sentito ringraziamento al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano, per la sensibilità, la determinazione e l’impegno costante dimostrati nell’accompagnare questo percorso legislativo.