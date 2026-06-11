La Basilica di San Francesco si illumina di rosso per la Giornata mondiale del donatore di sangue

fra Giulio Cesareo: «la vita di ciascuno di noi fiorisce solo nella misura in cui ne facciamo un dono per gli altri»

ASSISI (PG), 11 GIU – Anche quest’anno, da venerdì 12 giugno e per tutto il weekend, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno.

«La donazione di sangue – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è un gesto che anche dal punto di vista simbolico ha un grande valore: ci ricorda e ci testimonia che la vita di ciascuno di noi fiorisce solo nella misura in cui ne facciamo un dono per gli altri. San Francesco, che si è donato e speso senza riserve, ci incoraggia e sprona ad assumere questo atteggiamento e a fare così della nostra vita una vera benedizione, attraverso la condivisione e la solidarietà».