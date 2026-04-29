Its Umbria Academy: al via le iscrizioni 2026-2028

Grande interesse per i percorsi post diploma di Its Umbria Academy presentati in occasione degli open dai che si sono svolti tra incontri, orientamento e testimonianze dirette degli studenti.

Ampia la partecipazione che ha visto coinvolti complessivamente oltre 300 partecipanti nelle quattro tappe di Perugia, Foligno, Terni e Città di Castello che si sono svolte nel mese di aprile.

Gli appuntamenti hanno rappresentato un’importante occasione per studenti, famiglie e docenti di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’accademia politecnica biennale gratuita post diploma, con un focus sui percorsi 2026-2028 e sulle opportunità occupazionali legate ai diversi ambiti tecnologici.

Nel corso degli incontri, lo staff di Its Umbria Academy ha accompagnato i partecipanti in un percorso di orientamento concreto e diretto, affiancato dalle testimonianze degli studenti che hanno raccontato in prima persona la propria esperienza formativa. Un confronto particolarmente apprezzato, che ha permesso di comprendere in modo immediato il valore del modello Its, basato sull’integrazione tra didattica, laboratori e formazione in azienda.

A Perugia e Foligno gli Open Day hanno visto anche la partecipazione delle istituzioni.

Nel capoluogo è intervenuto Andrea Stafisso, Assessore allo Sviluppo economico sostenibile, smart city e innovazione tecnologica e istituti di alta formazione, mentre a Foligno ha portato il proprio contributo l’Assessore Decio Barili, con delega a urbanistica, innovazione tecnologica e digitale.

L’offerta formativa presentata è articolata in sette aree – Meccatronica, Digitale e Cybersecurity, Biotecnologie, Marketing e servizi alle imprese, Turismo, Agroalimentare ed Edilizia BIM – ed è progettata in stretta collaborazione con le imprese del territorio, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate e con concrete prospettive occupazionali.

Sono attualmente aperti i bandi per l’iscrizione ai percorsi ITS Umbria Academy per il biennio 2026-2028, tutte le informazioni disponibili sul sito dell’Accademia.

Its Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria. Il modello formativo integra lezioni in aula, attività di laboratorio e tirocini in azienda, garantendo elevati livelli di occupabilità. Al termine del percorso viene rilasciato un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).