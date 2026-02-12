La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, un intervento strutturale per prevenire il rischio idrogeologico, mettere in sicurezza un’area fragile e restituire piena fruibilità a uno dei percorsi più frequentati dell’Isola Maggiore.

La delibera adottata finanzia con 350mila euro il ripristino del sentiero turistico ciclopedonale di collegamento ai luoghi francescani dell’isola a seguito del crollo di alcuni massi avvenuto il 24 agosto 2025. La successiva chiusura del percorso, adottata per la tutela della pubblica incolumità, ha reso evidente la vulnerabilità geologica del sito e l’urgenza di un’azione di consolidamento e mitigazione dei volumi di roccia instabile, definita a seguito del sopralluogo tecnico effettuato immediatamente dopo l’evento. Il finanziamento è finalizzato a ripristinare le condizioni di sicurezza lungo un itinerario di forte valore turistico e culturale, con ricadute dirette sulla complessiva offerta ricettiva dell’isola.

– dichiara Francesco De Rebotti –

ha l’obiettivo di garantire sicurezza e continuità di fruizione in un luogo identitario del Trasimeno. La tutela delle persone viene prima di tutto, ma mettere in sicurezza un percorso significa anche difendere la qualità dell’accoglienza e il diritto di vivere l’isola in modo accessibile e protetto. Questo intervento sull’Isola Maggiore mette insieme sicurezza e valorizzazione territoriale. È la direzione che abbiamo intrapreso e intendiamo consolidare per il lago Trasimeno: una manutenzione intelligente e scelte operative che rendano i luoghi più resilienti e più vivibili, per chi ci abita e per chi li visita