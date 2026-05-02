Intervento multidisciplinare complesso all’ospedale di Terni con chirurgia robotica

Un intervento definito di straordinaria complessità è stato portato a termine con successo all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni grazie alla collaborazione tra l’équipe di Urologia e quella di Chirurgia generale.

Secondo quanto evidenziato dall’ospedale, il caso conferma ancora una volta l’importanza del lavoro multidisciplinare e dell’impiego di tecnologie avanzate in ambito chirurgico.

Protagonisti dell’operazione il dottor Alberto Pansadoro, direttore della struttura complessa di Urologia, e il dottor Giovanni Tebala, direttore della struttura complessa di Chirurgia generale, che hanno operato insieme su un caso clinico particolarmente impegnativo.

Il paziente presentava una situazione clinica molto complessa. L’intervento è stato eseguito interamente con tecnica robotica mininvasiva, scelta che ha consentito di intervenire con grande precisione nonostante le difficoltà tecniche.

A rendere più delicata l’operazione è stata soprattutto la presenza di diffuse e tenaci aderenze intestinali, conseguenza di precedenti interventi chirurgici e trattamenti radianti, che aumentavano il rischio di complicanze sia durante che dopo l’intervento.

I chirurghi hanno parlato di un’operazione ad altissima complessità, resa possibile dalla stretta collaborazione tra specialisti di diverse discipline e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. La chirurgia robotica, infatti, consente oggi di affrontare situazioni che in passato avrebbero richiesto interventi molto più invasivi e con maggiori rischi.

Il decorso post-operatorio è stato regolare e, anche grazie ai vantaggi della chirurgia robotica, il paziente si trova attualmente in buone condizioni cliniche, a conferma dell’efficacia dell’approccio adottato.

“Questo caso – ha dichiarato il direttore generale Andrea Casciari – rappresenta un esempio concreto di eccellenza chirurgica e dimostra come l’innovazione tecnologica, unita all’esperienza clinica e alla collaborazione multidisciplinare, possa offrire nuove possibilità di cura anche nei casi più complessi, migliorando in modo significativo il decorso post-operatorio e la qualità della vita dei pazienti.”