Insediata la Consulta dei giovani del Comune di Corciano



Primo incontro ufficiale con l’elezione delle cariche



Il sindaco Pierotti: «Uno spazio di partecipazione, confronto e proposta»

Iscrizioni ancora aperte

CORCIANO – Si è ufficialmente insediata giovedì 16 luglio la Consulta dei Giovani del Comune di Corciano, organismo consultivo nato per coinvolgere le nuove generazioni e arricchire l’azione amministrativa attraverso uno sguardo attento alle esigenze del mondo giovanile.

Presenti all’insediamento il sindaco Lorenzo Pierotti, il vicesindaco Sara Motti e il presidente del Consiglio comunale Andrea Bacelli. Nel corso della seduta sono stati eletti Agnese Argenio (presidente), Marco Poggioni (vicepresidente), Alessia Raspa (segretaria) e Tommaso Urbani. A tutti i componenti della Consulta il primo cittadino, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro.

«La Consulta dei Giovani – ha dichiarato il sindaco Pierotti – rappresenta uno spazio importante di partecipazione, confronto e proposta, attraverso il quale le nuove generazioni potranno contribuire attivamente alla vita della nostra comunità e alla crescita del territorio».

La Consulta è ora pienamente operativa, ma resta aperta all’adesione di tutti i giovani che desiderano partecipare e contribuire con idee, proposte e iniziative. Sarà quindi possibile continuare a iscriversi anche nei prossimi mesi.

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it