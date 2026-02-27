Ingresso e uscita scuole a Spina: istituito il senso unico in via della Villa

L’istituzione del senso unico, negli orari indicati, sarà attiva dal lunedì al venerdì e solo durante il periodo scolastico.

A partire da mercoledì 4 marzo 2026 in via della Villa a Spina, nel tratto che va dall’inizio della via (ovvero all’altezza del distretto socio-sanitario) fino all’intersezione con via Marzabotto, verrà istituito il senso unico di marcia, con direzione Olmeto, nelle fasce orarie dalle 07.45 alle ore 8.15 e dalle 15.45 alle 16.15.

Tale modifica della viabilità è finalizzata a garantire una maggiore sicurezza delle persone coinvolte nelle fasi di ingresso e uscita degli studenti dalla scuola dell’infanzia e primaria, che proprio su quel tratto di strada si affaccia.

È stata, infatti, riscontrata in più di una occasione la pericolosità di mantenere un doppio senso di marcia, con la conseguenza anche di un maggior volume di traffico veicolare, durante le operazioni di ingresso mattutino e uscita pomeridiana dalla scuola. Si tratta, quindi, di una soluzione che, sebbene possa determinare dei momentanei disagi al traffico, va a meglio tutelare, in primis, l’incolumità dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola.

L’istituzione del senso unico, negli orari indicati, sarà attiva dal lunedì al venerdì e, ovviamente, solo durante il periodo scolastico. Il Comune, che sta provvedendo ad apporre, a ridosso del tratto di strada interessato, apposita segnaletica verticale, invita tutti i cittadini ad usare la massima prudenza e attenzione con l’entrata in vigore della nuova viabilità.