Industria Felix: Connesi Spa premiata a Roma tra le eccellenze del Centro Italia

Riconosciuta come miglior impresa dei servizi innovativi in Umbria per performance gestionale e affidabilità finanziaria

Connesi Spa è stata insignita dell’Alta onorificenza di bilancio in occasione del 70esimo evento Industria Felix – L’Italia che compete, svoltosi martedì 28 aprile a Roma, a Palazzo Brancaccio.

L’azienda umbra ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come ‘Miglior impresa del settore servizi innovativi per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria’, distinguendosi tra le realtà più competitive del territorio sulla base di rigorosi parametri di bilancio e indicatori economico-finanziari.

A ritirare il premio sono stati il ceo di Connesi Spa, Vincenzo Zappavigna, accompagnato dal customer experience manager Massimiliano Tinca, nel corso di una cerimonia che ha celebrato 79 imprese del Centro e delle Isole selezionate per solidità, crescita e capacità di innovazione.

L’iniziativa, organizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved e con il supporto di importanti partner istituzionali e finanziari, rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane.