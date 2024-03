“Wonder women, il fumetto è femmina” apre la mostra di Minimetrò e Biblioteca delle Nuvole”

“Wonder women, il fumetto è femmina”: un’estemporanea di fumetti apre la mostra di Minimetrò e Biblioteca delle Nuvole: “Le donne come eroine quotidiane”





Minimetrò Spa, Un’idea per la vita Onlus e Biblioteca delle nuvole con la Direzione Artistica di Laura Cartocci insieme per la parità di genere e l’inclusione. Inaugurazione ufficiale, questa mattina per la mostra “Wonder women – il fumetto è femmina” con pannelli illustrati in ogni stazione del Minimetrò, visibili fino all’8 aprile. A suggellare il momento l’estemporanea di pittura, con la realizzazione di eroine di fumetti, da parte del Collettivi di artisti “Becoming X”, il tutto grazie alla collaborazione appunto di Minimetrò con Biblioteca delle nuvole e Un’idea per la vita Onlus Direzione Artistica Laura Cartocci. Tutte rigorosamente donne le illustratrici: Laura Schieri, Silvia Alcidi, Alessia Properzi, Francesca Mantuano, Sara Belia, Valentina Bolognini, Celeste Mencarini e Roberta Fucci.



A tagliare il nastro Valentina Trepiedi per Minimetrò, Laura Cartocci presidente della Onlus ‘Un’idea per la vita’ e direttrice artistica dell’evento, Paola Fioroni, vicepresidente del consiglio regionale, la consigliera provinciale Erika Borghesi e gli assessori del Comune di Perugia Edi Cicchi e Leonardo Varasano, oltre al Direttore di “Bibilioteca delle nuvole”, Claudio Ferracci.



“La Società Minimetrò ha voluto riprendere il programma di iniziative precedentemente pianificate nel mese di marzo 2020 ed annullate a causa dell’evento pandemico derivante dal COVID, che hanno l’obiettivo di promuovere il Minimetrò non solo come mezzo di trasporto sostenibile ma anche come luogo all’interno del quale realizzare eventi sul tema dell’arte, dell’ecologia, della sostenibilità e della bellezza”, ha detto per l’azienda Valentina Trepiedi. “Le donne oggi sono presenti come protagoniste – ha spiegato Ferracci – e il fumetto è un mondo dove le barriere sono state rotte, essendo pieno di donne disegnatrici”. Importante il messaggio di Laura Cartocci, che ha ringraziato per essere stata coinvolta in una iniziativa di “benessere, salute e sostenibilità” e ha poi ricordato l’impegno della sua associazione, nata nel 2019, con cui si dedica a raccolte fondi e a progetti di solidarietà.



“Le donne sono eroine di tutti i giorni – ha detto la vicepresidente Fioroni – perché sono multitasking ma troppo spesso sono considerate l’anello debole”. L’assessore Cicchi ha evidenziato il ruolo del Minimetrò, “molto radicato in città e l’importanza delle donne, sempre chiamate a superare tante difficoltà. In più c’è il lavoro di un’associazione importante come quella di Laura Cartocci, perché per una donna tutelare la propria salute è importante”. “C’è un eroismo al femminile nel quotidiano”, ha detto Varasano e la consigliera Borghesi ha concluso parlando del progetto e dell’importanza del fare rete.



L’iniziativa è stata possibile anche grazie all’Accademia di Belle arti, che ha messo a disposizione i cavalletti per le artiste. I disegni realizzati verranno donati all’associazione Un’idea per la vita Onlus. La mostra, visibile presso tutte le stazioni del Minimetrò, sarà visibile fino all’8 aprile.