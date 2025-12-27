Water Way alla Cascata delle Marmore, Melasecche (Lega): “Depositata interrogazione: basta rinvii”

“Si riprenda subito un progetto strategico ignorato per anni”

“Ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere se vi sia finalmente la volontà politica di riprendere in mano, insieme al Comune di Terni, il progetto Water Way alla Cascata delle Marmore, un’opera strategica, innovativa e sostenibile che da oltre venticinque anni viene colpevolmente accantonata nonostante il suo enorme potenziale”. Lo dichiara il capogruppo della Lega Umbria Enrico Melasecche, ricordando come il progetto affondi le sue radici alla fine degli anni ’90, quando, da Vice Sindaco di Terni, portò a compimento il parco naturalistico della Cascata, trasformandolo da area libera e degradata in un sito organizzato, chiuso e a pagamento, capace negli anni di attrarre oltre 500.000 visitatori annui.

“In quella fase – ricorda Melasecche – sollecitai la Regione Umbria, impegnata nel consolidamento delle pendici rocciose della Cascata, a cogliere l’occasione per realizzare un progetto tecnico fortemente innovativo: un ascensore a ideato da un’impresa locale allora leader nel settore, che ottenne anche il parere favorevole della allora Soprintendente Vittoria Garibaldi. Un progetto che si fermò solo per l’esaurimento dei finanziamenti, non certo per mancanza di visione.

Ho ripreso il tema nel 2018, quando ero assessore all’Urbanistica del Comune di Terni, e ricevetti una proposta di project financing da un’impresa di costruzioni che, con il supporto di un architetto locale, sviluppava ulteriormente l’idea dell’ascensore, integrandola in un disegno molto più ampio: la creazione della Water Way, la via dell’acqua. Un progetto che prevede la risalita in ascensore nell’area di Campacci, la discesa verso l’approdo del Velino nel punto in cui il fiume si getta nel Nera formando il salto della Cascata, e da lì la risalita con battelli elettrici lungo il canale Drizzagno fino all’ingresso nel Lago di Piediluco, consentendone il periplo e, potenzialmente, l’estensione dell’escursione verso Rieti.

L’integrazione stabile e strutturata tra Cascata delle Marmore e Piediluco rappresenta un vero salto di qualità per un territorio che da decenni soffre di un turismo prevalentemente ‘mordi e fuggi’. Parliamo di luoghi unici per bellezza e originalità, tra i più caratterizzanti dell’Umbria del Sud, che hanno ancora enormi potenzialità inespresse. Continuare a ignorarle significa rinunciare a sviluppo, lavoro e crescita economica. Il progetto Water Way consentirebbe di trasformare una visita di poche ore in un’esperienza completa, di alto livello, capace di trattenere i turisti e di farli tornare.

Nell’interrogazione viene ricordato come già in passato la Fondazione CARIT si fosse dichiarata disponibile a sostenere la progettazione esecutiva e il finanziamento dell’opera, ipotizzando la realizzazione di un ascensore in acciaio inox e cristallo a geometria variabile. Una disponibilità che va oggi verificata e riattivata, costituendo al contempo un gruppo di lavoro che coinvolga anche l’associazionismo locale. Il progetto si inserirebbe inoltre in un sistema già fortemente qualificato da importanti interventi infrastrutturali e turistici: dal completamento della superstrada Terni–Rieti con gli svincoli di Piediluco e Labro, alla riqualificazione del Centro di canottaggio D’Aloja, fino ai progetti culturali e museali sorti nell’area di Campacci, come il Museo Hydra della Cascata e il Centro per la valorizzazione dei pittori Plenaristi, che hanno creato cultura, attrattività e valore e che meritano piena attenzione da parte delle istituzioni.

Non va poi dimenticato – incalza Melasecche – il tema ambientale. L’ascensore alla Cascata, insieme alla ciclopedonale Staino–Cascata, portata alla cantierizzazione dalla passata Giunta regionale di Centrodestra, consentirebbe di ridurre drasticamente il traffico veicolare e l’uso delle navette nelle giornate di massimo afflusso, oggi causa di congestione, inquinamento e di uno sfregio evidente a un contesto naturalistico unico. Il progetto Water Way sarebbe inoltre perfettamente coerente con la nuova ciclabile attorno al lago di Piediluco e con un’offerta turistica sempre più orientata all’ecosostenibilità, rafforzata anche da ulteriori attrazioni come il previsto parco avventura sul Nera con zip line e dalle attività storiche di rafting che da oltre trent’anni richiamano appassionati da tutta Italia.

Con questa interrogazione – conclude Melasecche – chiedo alla Giunta regionale di uscire dall’ambiguità e di dire chiaramente se intende o meno investire su una visione di sviluppo moderna, sostenibile e concreta. Il progetto Water Way non è un libro dei sogni: è un’opera pensata, studiata, che aspetta solo una scelta politica. Continuare a rinviarla sarebbe una responsabilità grave nei confronti del territorio”.