Voragine a San Sisto, disagi alla viabilità

San Sisto si è svegliato questa mattina con una nuova emergenza: una voragine si è aperta in via Pergolesi, strada strategica per il quartiere, dove insistono attività commerciali, una scuola e servizi essenziali come l’ufficio postale. L’area è stata subito transennata per motivi di sicurezza, con ripercussioni sulla viabilità. Sulla vicenda sono intervenuti due consiglieri comunali, attraverso post pubblicati sui rispettivi profili Facebook.

«A seguito dell’apertura della voragine in via Pergolesi sono andato sul posto a verificare di persona. Sono in contatto con i nostri assessori già al lavoro per verificare l’entità del problema e per capire come intervenire più efficacemente e tempestivamente possibile. Ringrazio la polizia locale e il personale del cantiere che stanno gestendo gli inevitabili disagi per viabilità e traffico che già si sommano a quelli noti. Ringrazio Umbra Acque perché sono già operativi per la risoluzione del problema che quanto prima sarà risolto. Piove sul bagnato, e oggi è proprio il caso di dirlo», dichiara il consigliere comunale del Partito Democratico Marko Hromis.

Queste invece le parole di Nicola Volpi, esponente di Fratelli d’Italia

«Questa mattina il quartiere di San Sisto si è svegliato con una situazione di forte criticità: una voragine apertasi in via Pergolesi, strada strategica per il quartiere, dove insistono numerose attività commerciali, una scuola e servizi essenziali come l’ufficio postale. Mi sono recato personalmente sul posto per verificare la situazione e per confrontarmi con i dipendenti impegnati nelle operazioni, ai quali rivolgo un sincero ringraziamento e l’augurio di buon lavoro. Ringrazio la Polizia Municipale e il cantiere comunale per il tempestivo intervento e per la gestione immediata della sicurezza e della viabilità. È previsto a breve anche l’intervento di Umbria Acque, con l’obiettivo di risolvere la problematica e consentire, auspicabilmente già in giornata, la riapertura della strada. Questo episodio si aggiunge alle numerose difficoltà viarie che San Sisto sta già vivendo a causa dei cantieri del Metrobus, con diverse strade tuttora chiuse – tra cui via Donizetti, viale San Sisto e via Albinoni – nonostante i ripetuti annunci di una loro prossima riapertura. Nonostante tutto, il nostro quartiere dimostra ogni giorno di sapersi rialzare, grazie al senso di comunità, alla pazienza dei residenti e alla tenacia di chi vive e lavora nel quartiere».